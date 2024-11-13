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Семак о Глушенкове перед матчем с «Фенербахче»: «Полетит с «Зенитом», какое-то игровое время уже получит, возможно»

Сергей Семак рассказал про состояние травмированных игроков «Зенита».

Команде предстоит отправиться в Стамбул на товарищеский матч Winline Суперсерии с «Фенербахче», который пройдет 15 ноября.

– Первый вопрос уточняющий. Самая свежая травма у Мантуана, насколько она серьезная? Было ли обследование, что оно показало? И Глушенков уже давно восстанавливается, нет ли хороших новостей в этом плане?

– Глушенков с нами полетит, он начинает тренироваться в общей группе и, возможно, какое-то игровое время уже получит. Сейчас как раз думаем над этим.

По вопросу наших травм… И у Вендела, и у Мантуана, и у Кассьерры – скорее микротравмы, незначительные повреждения. На наш взгляд, на сегодняшний день, мы рассчитываем, что они восстановятся к возобновлению чемпионата, – сообщил главный тренер «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
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