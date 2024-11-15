«Винисиус. Обладатель «Золотого мяча». Бесспорно». Болельщики Венесуэлы показали плакат про вингера «Реала» и Бразилии
Болельщики сборной Венесуэлы продемонстрировали плакат про Винисиуса Жуниора.
Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой (1:1) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.
Во время игры болельщики венесуэльской сборной показали плакат с надписью: «Винисиус Жуниор. «Золотой мяч». Бесспорно».
Напомним, «Золотой мяч» за сезон-2023/24 получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, вторым в голосовании стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор.
Фото: tycsports.com
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: TyC Sports
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