«Винисиус. Обладатель «Золотого мяча». Бесспорно». Болельщики Венесуэлы показали плакат про вингера «Реала» и Бразилии

Болельщики сборной Венесуэлы продемонстрировали плакат про Винисиуса Жуниора.

Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой (1:1) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года.

Во время игры болельщики венесуэльской сборной показали плакат с надписью: «Винисиус Жуниор . «Золотой мяч». Бесспорно».

Напомним, «Золотой мяч» за сезон-2023/24 получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, вторым в голосовании стал вингер «Реала » Винисиус Жуниор.

Фото: tycsports.com