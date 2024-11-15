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«Винисиус. Обладатель «Золотого мяча». Бесспорно». Болельщики Венесуэлы показали плакат про вингера «Реала» и Бразилии

Болельщики сборной Венесуэлы продемонстрировали плакат про Винисиуса Жуниора.

Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой (1:1) в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. 

Во время игры болельщики венесуэльской сборной показали плакат с надписью: «Винисиус Жуниор. «Золотой мяч». Бесспорно». 

Напомним, «Золотой мяч» за сезон-2023/24 получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, вторым в голосовании стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор.

Фото: tycsports.com

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: TyC Sports
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
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logoСборная Венесуэлы по футболу
logoВинисиус Жуниор
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