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  • Карпин после 11:0 с Брунеем: «Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли? Что они короли? Нет, конечно»
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Карпин после 11:0 с Брунеем: «Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли? Что они короли? Нет, конечно»

Валерий Карпин высказался после победы над Брунеем (11:0).

– Правильно, что не стали переходить в Азию?

– Есть в азиатской конфедерации команды не уровня Брунея. Там есть Иран, Корея, другие сборные.

После опыта полета во Вьетнам можно сказать, что нам было бы тяжеловато там. А матчи проходят все время во время чемпионата. Плюс погода, акклиматизация ко времени и возврат домой. С календарем и перелетами нам было бы тяжело.

– Не боитесь, что игроки после 11:0 будут расслабленными? Все же Сирия – соперник иного уровня.

– Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли? Что они короли? Нет, конечно. Так получилось, что выиграли сегодня крупно. С Сирией будут другие футболисты, – сказал главный тренер сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoСборная Сирии по футболу
logoсборная Брунея
logoМатч ТВ
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