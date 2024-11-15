Карпин после 11:0 с Брунеем: «Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли? Что они короли? Нет, конечно»
Валерий Карпин высказался после победы над Брунеем (11:0).
– Правильно, что не стали переходить в Азию?
– Есть в азиатской конфедерации команды не уровня Брунея. Там есть Иран, Корея, другие сборные.
После опыта полета во Вьетнам можно сказать, что нам было бы тяжеловато там. А матчи проходят все время во время чемпионата. Плюс погода, акклиматизация ко времени и возврат домой. С календарем и перелетами нам было бы тяжело.
– Не боитесь, что игроки после 11:0 будут расслабленными? Все же Сирия – соперник иного уровня.
– Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли? Что они короли? Нет, конечно. Так получилось, что выиграли сегодня крупно. С Сирией будут другие футболисты, – сказал главный тренер сборной России.
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