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Эрмосо о слухах про интерес «Реала»: «Люблю футбол Ла Лиги, не исключаю возвращения в Испанию. Это большая честь, когда тебя связывают с такими топ-клубами»

Марио Эрмосо не исключает возвращения в клуб испанского чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать 29-летнего защитника «Ромы» на фоне травм игроков основной команды. 

– Одним из пострадавших от травмы стал Милитао, защитник «Реала». Осознаете ли вы, что ваше имя появляется среди потенциальных кандидатов на тот случай, если клуб решит выйти на трансферный рынок?

– Да, да. Я это читал. Многие друзья мне об этом говорили. Такое уже случалось в нескольких трансферных окнах. Всегда большая честь, когда тебя связывают с такими топ-клубами. Я занимался в его академии и благодарен за все, что «Реал» дал моему развитию.

– Если говорить о «Реале», как вы считаете, стоит доверять своим воспитанникам или покупать звезд?

– Со мной такое тоже произошло. Я не смог закрепиться в первой команде, но это дало мне возможность перейти в «Эспаньол», и я горжусь своим этапом в Барселоне. Я отдал все, что у меня было, и они ответили мне тем же.

У меня остались потрясающие воспоминания, и я чувствовал себя горячо любимым.

В академии «Реала» есть ребята с огромным потенциалом. Надеюсь, что они смогут воспользоваться своим шансом, если он у них появится.

– Значит ли это, что вы закрываете дверь перед возвращением в Испанию?

– Мне 29 лет, большая часть моей карьеры прошла в Испании. Я люблю футбол Ла Лиги, и находиться в своей стране всегда легче. Поэтому я не могу полностью исключить возвращение в Испанию, – сказал защитник «Ромы». 

Эрмосо является воспитанником «Реала» – он выступал за «Реал Мадрид С» и «Кастилью» и покинул клуб в 2017 году. Испанец провел 5 сезонов в составе «Атлетико», после чего покинул клуб свободным агентом и перешел в «Рому».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
logoРома
logoРеал Мадрид
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoМарио Эрмосо
logoЭдер Милитао
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