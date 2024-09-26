«Динамо» могло подписать Эрмосо, но отказалось из-за высоких требований по зарплате. Экс-защитника «Атлетико» предлагали «Спартаку» (Sport24)

«Динамо» могло подписать Марио Эрмосо.

По информации Sport24, у московского клуба был вариант с подписанием экс-защитника «Атлетико » в статусе свободного агента этим летом. Эрмосо был готов рассмотреть переход в «Динамо », но бело-голубые отказались от трансфера из-за высоких требований испанца по зарплате и личным условиям контракта.

Ранее стало известно , что услуги Эрмосо были предложены «Спартаку », но красно-белые не стали рассматривать его кандидатуру. В начале сентября защитник присоединился к «Роме» на правах свободного агента.