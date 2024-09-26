«Динамо» могло подписать Эрмосо, но отказалось из-за высоких требований по зарплате. Экс-защитника «Атлетико» предлагали «Спартаку» (Sport24)
«Динамо» могло подписать Марио Эрмосо.
По информации Sport24, у московского клуба был вариант с подписанием экс-защитника «Атлетико» в статусе свободного агента этим летом. Эрмосо был готов рассмотреть переход в «Динамо», но бело-голубые отказались от трансфера из-за высоких требований испанца по зарплате и личным условиям контракта.
Ранее стало известно, что услуги Эрмосо были предложены «Спартаку», но красно-белые не стали рассматривать его кандидатуру. В начале сентября защитник присоединился к «Роме» на правах свободного агента.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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