«Реал» может подписать Эрмосо в январе на фоне травм защитников. Экс-игрок «Атлетико» не против вернуться в Ла Лигу (Marca)
«Реал» рассматривает возможность подписания Марио Эрмосо в январе.
Как сообщает Marca, защитник «Ромы», ранее выступавший за «Атлетико», вошел в список потенциальных усилений обороны «Реала» на фоне ситации с травмами. Отмечается, что «сливочные» ценят способность Эрмосо играть на нескольких позициях, его умение работать с мячом и опыт выступлений в Лиге чемпионов. Кроме того, несмотря на хорошую адаптацию в Серии А, Эрмосо не против вернуться в Ла Лигу.
Эрмосо является воспитанником «Реала» – он выступал за «Реал Мадрид С» и «Кастилью» и покинул клуб в 2017 году. В составе «Атлетико» испанец провел 5 сезонов, после чего покинул клуб свободным агентом и перешел в «Рому».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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