«Реал» интересуется Скальвини из «Аталанты» и Пачо из «Айнтрахта» на фоне травмы Алабы. Возможна аренда опытного защитника

«Реал» намерен укрепить центр защиты из-за травмы Давида Алабы.

порвал крестообразные связки колена во вчерашнем матче с «Вильярреалом» (4:1). Защитник « » перенесет операцию и может пропустить остаток сезона, включая Евро-2024.

После травмы в августе «Реал» начал искать молодых центральных защитников по доступной цене. На фоне травмы Алабы «Мадрид» собирается активизировать работу, возможен трансфер в январе.

Среди прочих «Реал» интересуется защитником «Аталанты» и сборной Италии Джорджо Скальвини и защитником «Айнтрахта» и сборной Эквадора Вильяном Пачо.

Кроме того, возможна аренда опытного центрального защитника.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Антониу Силвой из «Бенфики» и Гонсалу Инасиу из «Спортинга».

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