«Реал» интересуется Скальвини из «Аталанты» и Пачо из «Айнтрахта» на фоне травмы Алабы. Возможна аренда опытного защитника

Теги Аталанта Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Давид Алаба Эдер Милитао Вильян Пачо Джорджо Скальвини Футбол

«Реал» намерен укрепить центр защиты из-за травмы Давида Алабы.

Алаба порвал крестообразные связки колена во вчерашнем матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1). Защитник «Реала» перенесет операцию и может пропустить остаток сезона, включая Евро-2024.

После травмы Эдера Милитао в августе «Реал» начал искать молодых центральных защитников по доступной цене. На фоне травмы Алабы «Мадрид» собирается активизировать работу, возможен трансфер в январе.

Среди прочих «Реал» интересуется защитником «Аталанты» и сборной Италии Джорджо Скальвини и защитником «Айнтрахта» и сборной Эквадора Вильяном Пачо.

Кроме того, возможна аренда опытного центрального защитника.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется Антониу Силвой из «Бенфики» и Гонсалу Инасиу из «Спортинга».

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34 комментария
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сейчас Анчелотти залетит с формулировкой "Передвинем Чуамени в защиту, покупки не нужны" 🙃
+39
0
+39
Попросите Кьеллини вернуться на полсезона
+22
0
+22
Ответ shked1694
сейчас Анчелотти залетит с формулировкой "Передвинем Чуамени в защиту, покупки не нужны" 🙃
Он всегда так говорит и делает чтобы не конфликтовать. Что Перез подкинет с тем и работает
+14
0
+14
Пусть Варана возвращают)
+12
-2
+10
Ответ Егор Кириллов
Пусть Варана возвращают)
В аренду до конца сезона вариант
+10
0
+10
Ответ corazón blanco
Лучше уж купить молодого и перспективного на долгие годы, чем брать не понятно кого в аренду. Тем более Алаба не молод, может и не вернуться на свой прежний уровень.
Очень легко так сказать, но попробуй найди такого, за разумные деньги. А если и найдешь 100+ ценник выставят, зная что Реалу нужен ЦЗ
+10
-1
+9
Камавинга скоро поправится
+7
0
+7
Лучше уж купить молодого и перспективного на долгие годы, чем брать не понятно кого в аренду. Тем более Алаба не молод, может и не вернуться на свой прежний уровень.
+7
-1
+6
Рамос бы не помешал сейчас )
+5
0
+5
Тиаго Сильва - перспективный парень вроде
+4
0
+4
было б идеально взять Пепе из Порту. на полгода. чтоб карьеру закончил тут
+5
-2
+3
Ответ No Names
В аренду до конца сезона вариант
у Варана контракт до лета 24. Смысла в аренде нет. Варан может попросит долгосрочный контракт или со своей депрессией не вернётся в Реал.

Вариант с Пепе и то более реальный
+3
0
+3
Ответ Алексей Игоревич
Давно не было итальянца в топ клубе вне Италии
Жоржиньо
+3
-1
+2
Ещё про Лени Йоро из Лилля https://www.dondiario.com/deportes/nombre-mas-suena-madrid-lesion-alaba-puede-venir-en-enero_132305_102.html?utm_source=Twitter_Dondiadio&utm_medium=Social&utm_content=Article?utm_campaign=twitter
+2
0
+2
Ответ Vlados 86
Он очень сырой и косячный в обороне. При всех его атакующих скиллах именно как деф он слаб. В тройке он ещё вывозит, но если 4 в линию - то он будет слабым звеном.
Ну, я бы не был так категоричен: Рамос то же поначалу как ЦЗ выглядел блекло, но это не помешало ему стать легендой Мадрида.
+1
0
+1
Скальвини кстати, идеальный вариант под футбол Карло: Хорошо играет в прессинге, универсален (может и опорника сыграть), да и молод к тому же, на годы вперед может закрыть позицию ЦЗ. Идеальный вариант.
+1
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+1
С десяток фамилий накидают за пару дней. Кого из них реально рассматривают, а по кому будут переговоры вряд ли узнаем. Но агенты устроят вбросы, это к бабке не ходи.
+1
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Если в аренду, то можно Каннаваро вернуть на полгода.
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можно к Варану присмотреться....неплохой защитник
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Верните Рамоса и будет вам победа в ЛЧ! Рамос все еще лучший цз Испании
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Арендуйте Лангле
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Повезло Реалу, Джикию готовы зимой отпустить.
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Харри, твой выход!
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Ответ Егор Кириллов
Пусть Варана возвращают)
Хрусталь , тоже будет больше в лазарете
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Ответ Igor Shalamov
у Варана контракт до лета 24. Смысла в аренде нет. Варан может попросит долгосрочный контракт или со своей депрессией не вернётся в Реал. Вариант с Пепе и то более реальный
Ну раз уж такой разговор то и Рамоса можно вернуть. Но я думаю,все же никого из них Мадрид непригласить,их история в Мадриде заверщена! Мне кажется можно пригласить Бонуччи до конца сезона.
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Там пишут, что в дополнение к Эндрику в 2024году Реал решил купить ещё девятку. Этим трансферов будет выкуп Хоселу https://twitter.com/don_Diario/status/1736472874158887363?t=cGmd9sERJZ-jGk5UJRP4rQ&s=19
+1
-1
0
Ответ Алексей Игоревич
Давно не было итальянца в топ клубе вне Италии
Веррати? Или ПСЖ за топ не пойдет?
+1
-1
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Ответ pi5ka
Жоржиньо
Забыл написать «итальянского центрального защитника»
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Ответ Маноло Санчи́с
Скальвини кстати, идеальный вариант под футбол Карло: Хорошо играет в прессинге, универсален (может и опорника сыграть), да и молод к тому же, на годы вперед может закрыть позицию ЦЗ. Идеальный вариант.
Он очень сырой и косячный в обороне. При всех его атакующих скиллах именно как деф он слаб. В тройке он ещё вывозит, но если 4 в линию - то он будет слабым звеном.
0
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Давно не было итальянца в топ клубе вне Италии
0
0
0
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