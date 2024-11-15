Данил Круговой: «Нужно отдать должное Брунею – они бились, боролись и играли до конца»

Данил Круговой похвалил команду Бруней за самоотверженность.

Товарищеский матч в Краснодаре завершился со счетом 11:0 в пользу России.

«Спасибо болельщикам, что пришли на такой матч, можно сказать, что забили почти все трибуны. Нужно отдать должное соперникам, они бились, боролись и играли до конца. Рекорд поставили, но это не самое важное», – сказал защитник сборной России.