Данил Круговой: «Нужно отдать должное Брунею – они бились, боролись и играли до конца»
Данил Круговой похвалил команду Бруней за самоотверженность.
Товарищеский матч в Краснодаре завершился со счетом 11:0 в пользу России.
«Спасибо болельщикам, что пришли на такой матч, можно сказать, что забили почти все трибуны. Нужно отдать должное соперникам, они бились, боролись и играли до конца. Рекорд поставили, но это не самое важное», – сказал защитник сборной России.
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости