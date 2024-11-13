Мостовой о матче с Брунеем: «Посмотрю, если совсем нечего будет делать. Бруней вообще есть в рейтинге ФИФА? Мы должны забить 10 мячей»

Александр Мостовой высказался о предстоящем матче сборных России и Брунея.

Команды встретятся в Краснодаре 15 ноября.

«За игрой против Брунея вряд ли даже по телевизору буду следить. Включу трансляцию, если совсем нечего будет делать.

На что там смотреть-то? Есть ли Бруней вообще в рейтинге ФИФА? В этой игре мы должны будем забить им 10 мячей», – сказал бывший полузащитник сборной России.