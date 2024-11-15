Караваев о переходе в «Спартак»: «На данный момент – нет. Но неизвестно, как жизнь сложится, будут потом вырезать мои слова»
– У тебя же контракт в 2026 году заканчивается?
– Да.
– Максимально провокационный вопрос. Приходят из «Спартака» и говорят: «Слава, переходи».
– Нет, в «Спартак» вряд ли. Нет.
– А если Зенит» скажет, что не подписывает с тобой новый контракт?
– Я просто хочу сказать, что неизвестно, как жизнь сложится. Какая у меня жизнь? Какой она у меня будет через два года? Неизвестно, кем стану, кем буду. И тогда, считай, мои слова, там будут потом вырезать. Но на данный момент – нет.
– Давай представим: 2026-й год, «Зенит» не предложил контракт, и у тебя есть предложения – «Спартак», «Локомотив», Дженоа». «Спартак» дает 2 млн евро, «Локомотив» – 1 млн, а «Дженоа» – 500 тысяч.
– В «Дженоа» спокойно поеду. При таком раскладе – 100%, – сказал защитник «Зенита» и воспитанник ЦСКА.
Караваев о пиве в Чехии: «В «Спарте» в раздевалке холодильник стоял – у них это нормально. После игры обязан пойти в ресторан: если не пьешь, то отдыхаешь. Не пришел – штраф»
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