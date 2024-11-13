Тедеско открыт для возвращения Куртуа в сборную: «Но Тибо ясно дал понять: в настоящее время он недоступен»
В августе вратарь «Реала» заявил, что не будет выступать за сборную Бельгии при Тедеско. В июне прошлого года между голкипером и тренером возникли разногласия, в результате чего Куртуа неожиданно покинул расположение команды перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией.
По информации HLN, генеральный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) Петер Виллемс встретился с Куртуа в Мадриде, чтобы обсудить возможность его возвращения в национальную команду, но вратарь лишь подтвердил свое решение.
Комментируя эту информацию, тренер сказал: «Он имеет на это право».
Вместе с тем Тедеско заявил, что он все еще открыт для возвращения голкипера в национальную команду.
«Но Тибо ясно дал понять: в настоящее время он недоступен», – подчеркнул главный тренер сборной Бельгии.
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