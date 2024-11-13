С Куртуа обсудили возвращение в сборную Бельгии. Вратарь «Реала» подтвердил, что не будет играть за нее при Тедеско
Тибо Куртуа не изменил своего решения относительно игры за сборную.
В августе вратарь «Реала» заявил, что не будет выступать за сборную Бельгии при Доменико Тедеско. В июне прошлого года между голкипером и тренером возникли разногласия, в результате чего Куртуа неожиданно покинул расположение команды перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией.
По информации HLN, генеральный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) Петер Виллемс встретился с Куртуа в Мадриде, чтобы обсудить возможность его возвращения в национальную команду.
Футболист настаивает на своем решении: он не будет играть за сборную под руководством нынешнего тренера, пишет журналист The Athletic Марио Кортегана.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Марио Кортеганы
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