С Куртуа обсудили возвращение в сборную Бельгии. Вратарь «Реала» подтвердил, что не будет играть за нее при Тедеско

Тибо Куртуа не изменил своего решения относительно игры за сборную.

В августе вратарь «Реала » заявил , что не будет выступать за сборную Бельгии при Доменико Тедеско . В июне прошлого года между голкипером и тренером возникли разногласия, в результате чего Куртуа неожиданно покинул расположение команды перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией.

По информации HLN, генеральный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) Петер Виллемс встретился с Куртуа в Мадриде, чтобы обсудить возможность его возвращения в национальную команду.

Футболист настаивает на своем решении: он не будет играть за сборную под руководством нынешнего тренера, пишет журналист The Athletic Марио Кортегана.