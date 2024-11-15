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Ильцер возглавил «Хоффенхайм». Тренер выиграл чемпионат и Кубок Австрии со «Штурмом» и вывел клуб в ЛЧ

Кристиан Ильцер стал главным тренером «Хоффенхайма».

Ранее немецкий клуб объявил об отставке Пеллегрино Матараццо. Американец возглавлял команду с февраля 2023 года. 

«Хоффенхайм» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 9 очков в 10 турах. В Лиге Европы команда идет 19-й. 

Сегодня клуб объявил о назначении Кристиана Ильцера на пост главного тренера. 47-летний специалист перешел из «Штурма» и заключил долгосрочный контракт в Крайхгау. Во главе австрийской команды он выиграл чемпионат и Кубок, а также вывел ее в Лигу чемпионов (впервые с 2000 года).

«Я знаю и ценю Кристиана по нашей совместной работе и убежден, что именно он идеально соответствует идее, которую я задумал для «Хоффенхайма». Его стиль игры – это четкость и высокая интенсивность. Это идеально вписывается в ДНК команды.

В последние годы он доказал, что способен играть в привлекательный футбол со своими командами, а также развивать отдельных игроков», – сказал спортивный директор клуба Андреас Шикер.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт «Хоффенхайма»
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logoХоффенхайм
Андреас Шикер
Кристиан Ильцер
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