Мусиала, Рюдигер, Виртц, Хавертц, Киммих – в заявке сборной Германии на матчи с Нидерландами и Боснией в Лиге наций
Команда Юлиана Нагельсманна встретится со сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов. Матчи пройдут 11 и 14 октября.
Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Янис Бласвих («Ред Булл Зальцбург»);
Защитники: Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Бенджамин Хенрихс («РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»), Антонио Рюдигер («Реал»);
Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Анджело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Виртц («Байер»);
Нападающие: Тим Кляйндинст («Боруссия» Менхенгладбах), Серж Гнабри («Бавария»), Кай Хавертц («Арсенал»), Дениз Ундав («Штутгарт»).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий