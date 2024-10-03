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Мусиала, Рюдигер, Виртц, Хавертц, Киммих – в заявке сборной Германии на матчи с Нидерландами и Боснией в Лиге наций

Сборная Германии огласила состав на октябрьские матчи.

Команда Юлиана Нагельсманна встретится со сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов. Матчи пройдут 11 и 14 октября. 

Вратари: Оливер БауманнХоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Янис БласвихРед Булл Зальцбург»);

Защитники: Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Бенджамин Хенрихс («РБ Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Джонатан Та («Байер»), Антонио Рюдигер («Реал»);

Полузащитники: Роберт Андрих («Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Гросс («Боруссия» Дортмунд), Джамал Мусиала («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Анджело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Виртц («Байер»);

Нападающие: Тим Кляйндинст («Боруссия» Менхенгладбах), Серж Гнабри («Бавария»), Кай Хавертц («Арсенал»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер сборной Германии
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logoХоффенхайм
logoПаскаль Гросс
logoОливер Бауманн
logoЯнис Бласвих
logoРБ Лейпциг
logoАнтонио Рюдигер
logoСерж Гнабри
logoДжонатан Та
logoБенджамин Хенрихс
logoАлександр Нюбель
logoЙозуа Киммих
logoМаксимилиан Миттельштедт
logoТим Кляйндинст
logoВальдемар Антон
logoРоберт Андрих
logoЛига наций УЕФА
logoКай Хавертц
logoРобин Кох
logoДавид Раум
logoАнджело Штиллер
logoКрис Фюрих
logoДениз Ундав
logoНико Шлоттербек
logoДжамал Мусиала
logoФлориан Виртц
logoАлександар Павлович
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