«Челси», «Реал» и «ПСЖ» – в десятке клубов топ-5 лиг, подписывающих самых молодых игроков. «Оренбург» – 11-й среди всех чемпионатов Европы
Соответствующий рейтинг представил Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Он сравнил клубы 49 лиг со всего мира по среднему возрасту, в котором были подписаны игроки их нынешнего состава, без учета выпускников молодежной академии.
В пяти наиболее статусных чемпионатах Европы – Англия, Германия, Франция, Испания, Италия – первое место занял «Страсбур» с показателем 21,8 года. Вторая строчка у «Брентфорда» – 22,32 года, замыкает тройку «Лейпциг» с результатом 22,36 года.
В топ-10 вошли «Челси» (4-е место – 22,54 года), «Реал» (5-е место – 22,66 года), «Монако» (6-е место – 22,93 года), «Штутгарт» (7-е место – 22,95 года), «ПСЖ» (8-е место – 23 года), «Айнтрахт» (9-е место – 23,06 года) и «Парма» (10-е место – 23,17 года).
Среди всех представленных в подборке 49 лиг на первой позиции находится «Жилина» из Словакии – 19,3 года, второе место у львовского «Руха» – 20,5 года, третья позиция у австрийского «Зальцбурга» – 21,07 года.
На 11-м месте в таблице клубов из 30 европейских лиг расположился «Оренбург» с показателем 22,12 года.
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