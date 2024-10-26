«Челси», «Реал» и «ПСЖ» – в десятке клубов топ-5 лиг, подписывающих самых молодых игроков. «Оренбург» – 11-й среди всех чемпионатов Европы

«Челси», «Реал» и «ПСЖ» – в десятке клубов топ-5 лиг, берущих самых юных игроков.

Соответствующий рейтинг представил Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory).

Он сравнил клубы 49 лиг со всего мира по среднему возрасту, в котором были подписаны игроки их нынешнего состава, без учета выпускников молодежной академии.

В пяти наиболее статусных чемпионатах Европы – Англия, Германия, Франция, Испания, Италия – первое место занял «Страсбур » с показателем 21,8 года. Вторая строчка у «Брентфорда » – 22,32 года, замыкает тройку «Лейпциг » с результатом 22,36 года.

В топ-10 вошли «Челси » (4-е место – 22,54 года), «Реал » (5-е место – 22,66 года), «Монако » (6-е место – 22,93 года), «Штутгарт » (7-е место – 22,95 года), «ПСЖ » (8-е место – 23 года), «Айнтрахт » (9-е место – 23,06 года) и «Парма » (10-е место – 23,17 года).

Среди всех представленных в подборке 49 лиг на первой позиции находится «Жилина » из Словакии – 19,3 года, второе место у львовского «Руха» – 20,5 года, третья позиция у австрийского «Зальцбурга» – 21,07 года.

На 11-м месте в таблице клубов из 30 европейских лиг расположился «Оренбург » с показателем 22,12 года.