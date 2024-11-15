Попов о Черчесове: «Интервью дает он, а стыдно мне – попахивает быдлятиной. Не угадал Казахстан с тренером: в России ничего не добился, может только там, где нет сопротивления»

Алексей Попов высказался о работе Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

Вчера команда уступила Австрии – 0:2. В пяти играх под руководством 61-летнего специалиста у нее 4 сухих поражения и ничья со счетом 0:0.

«Я видел его пресс-конференцию после игры. У меня чувство, что говорит он, интервью дает он, а стыдно почему-то мне.

Попахивает быдлятиной: либо он необразованный, либо он специально это делает и у него это защитная реакция на все.

Это отступление, лирика. Федерации футбола Казахстана нужно успокоиться, россиян успокоить.

Чего они добиваются этим всем? Они обкатывают состав в Лиге наций или играют на результат? Мы не знаем, они ничего не говорят.

Он не тренер, который может выходить с командой уровнем ниже среднего, он может работать только в «Легии» и «Ференцвароше», где нет сопротивления. У него нет такого таланта, он ничего в России не добился. В федерации не угадали с тренером», – заявил экс-игрок «Амкара».

Черчесов – журналисту об удалении Марочкина: «Красная карточка не доставила радости мне. У тебя красная шапочка, может, тебе доставила»

Черчесов после 0:10 в пяти играх во главе Казахстана: «Доволен тем, что мы уже сделали. Матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на ЧМ»