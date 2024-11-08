Пригласивший Черчесова глава Казахстанской федерации футбола подал в отставку
Президент Казахстанской федерации футбола покинул свой пост.
Адилет Барменкулов принял решение покинуть должность по собственному желанию, сообщает пресс‑служба КФФ.
Барменкулов занимал пост с февраля 2022 года. При его участии в сборную Казахстана пригласили российского тренера Станислава Черчесова.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Федерации футбола Казахстана
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости