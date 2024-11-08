Пригласивший Черчесова глава Казахстанской федерации футбола подал в отставку

Президент Казахстанской федерации футбола покинул свой пост.

Адилет Барменкулов принял решение покинуть должность по собственному желанию, сообщает пресс‑служба КФФ.

Барменкулов занимал пост с февраля 2022 года. При его участии в сборную Казахстана пригласили российского тренера Станислава Черчесова .