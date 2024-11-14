Черчесов о возможном уходе из сборной Казахстана: «Слово «если» давайте уберем, я его не признаю – это сомнение, неуверенность. Я мальчик взрослый – дождемся следующих шагов»

Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном уходе из сборной Казахстана.

– Недавно Адлет Назарбаевич [Барменкулов], который являлся вашей главной поддержкой, объявил об уходе с поста президента федерации футбола. В разных источниках сообщается о том, что ваша зарплата составляет от 1 млн до 1,5 млн евро, и это негативно сказывается на настрое общества. Готовы ли вы вслед за президентом уйти из сборной по обоюдному согласию или будете цепляться за контракт после прихода нового президента?

– Я за общество не могу отвечать. Смотрите, мы никогда ни за что не цеплялись, но скажу так. Во-первых, президент за 2,5 года провел хорошую работу, результат это показывает. Я каждый день практически с ним по шесть часов был в машине, знаю не только, как он выглядит снаружи, но и знаю его изнутри, потому что нам было невозможно не общаться. Знаю, как он работал, что хотел, что планировал, как переживал.

Человек работал и максимально вкладывал, как и любой человек. Были, наверное, ошибки… Но, знаете, что в моем понимании ошибка? Когда человек что-то сделал [неправильно], это не ошибка, это просчет. Если второй раз то же самое повторил, вот это, в моем понимании, ошибка. В этом плане у нас был всегда диалог.

Ну и самое главное. Мы, как говорится, не первый день в тренерской работе. Я два раза с ним уже встречался официально в федерации. Я никогда, поскольку уже взрослый мальчик, глупых и лишних вопросов не задаю. Не знаю, по какой причине человек сказал те или иные вещи. Окей, я это принимаю. Почему и зачем – я не знаю.

Главное – это качество принимаемых решений. Президента официально не будет с 20 декабря, после чего будет назначен следующий президент. Дело не во мне, а в федерации футбола Казахстана.

Во-вторых, какие бы у нас отношения [с Барменкуловым] не были – он это знает, и я еще раз повторяю – вообще никаких проблем у нас не было. У меня контракт с федерацией футбола Казахстана , а не с Адлетом Назарбаевичем Барменкуловым.

– Если новое руководство федерации не захочет вас видеть, то…

– Если вы читаете мои интервью, слово «если» я вообще не признаю. Потому что «если» – это сомнение, неуверенность. Давайте слово «если» уберем.

У нас завтра игра, мы свою работу делаем. И, как я вам уже сказал, я мальчик взрослый, дождемся следующих шагов.

Любой президент ставит тебе задачи, которые ты или решаешь или не решаешь. Мы немножко без эмоций ко всему относимся, хотя делать это иногда непросто, – сказал Черчесов .

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