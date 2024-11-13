«Я Саламович. По-русски Приветович». Контратака Черчесова на журналистов в Казахстане: давней шуткой про отчество

Когда назвали Салмановичем.

Тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов снова зажег на пресс-конференции: теперь забавный диалог с журналистом, никакого скандала. Отреагировал на неправильное отчества и перевел его на русский.

«Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда?» Черчесов превратил ошибку журналиста в шутку

Черчесов отреагировал на вопрос про плохую статистику против сборной Австрии.

– Станислав Салманович... – обратился к нему журналист.

– Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я – Саламович. По-русски – Приветович…

Дальше журналист продолжил вопрос, российский тренер спокойно ответил: «Я видел матчи Казахстана с Австрией, даже ту, что кончилась 0:0. Что ж, как хороший медвежатник, будем подбирать ключи. Статистика ни о чем не говорит, у нас все команды в группе хорошего уровня. Можно о чем угодно говорить, но нужно знать, что умеешь, а что нет, и правильно выстраивать игру. Надеемся на поддержку стадиона, для нас очень важно».

Федерация сделала синхронный перевод. Черчесов пошутил про «новые технологии»

Учитывая прошлые лингвистические скандалы (о них ниже), к этой пресс-конференции казахстанская федерация футбола подготовилась тщательнее: организовала синхронный перевод, всего было два канала – казахский и русский языки.

В начале пресс-конференции модератор сказал, что в зале журналисты с тремя разными языками, поэтому будет синхронный перевод.

Сначала Черчесов даже не понял, что это за прибор перед ним, ему объяснили: «Нововведение, тренер». В ответ отшутился: «Новые технологии».

Переводили из такой будки.

В итоге синхронный перевод пригодился – Черчесов послушал, о чем журналисты разговаривали с капитаном сборной Казахстана по футболу Асхатом Тагыбергеном. С ним общались только на казахском языке.

Черчесов уже давно шутит про Приветовича. Представлялся так журналистам, в «Спартаке» знакомил отца с Бесковым

Это не экспромт, а давняя заготовка.

Еще в 2007-м тренер «Спартака» так представлялся перед перед матчем со шведским «Хэккеном» в Кубке УЕФА: «Станислав Приветович – это я!»

Практиковал даже игроком. В конце 80-х комично познакомил отца с Константином Бесковым. Черчесов рассказывал об этом в книге Дмитрия Смирнова и Алексея Зимина «Тайны советского футбола»: В «Спартаке» шутили: Станислав Саламович – по-русски, Приветович. Однажды ко мне отец приехал – Салам его зовут, понятное дело. И встречаем Бескова. Тот говорит:

– Здравствуйте, Константин Иванович!

Отец руку подает:

– Салам!

Бесков:

– Да, здравствуйте, а зовут вас как?

Отец отвечает:

– Салам!

Бесков мне:

– Как зовут отца?

– Салам!

Как в анекдоте получилось, в общем».

С тех пор выражение закрепилось.

У Черчесова было уже два языковых скандала. Не нравилось, что задают вопросы на казахском

Всего за полгода.

● Первый эпизод – вскоре после назначения в июне. Черчесов вскипел из-за вопроса на казахском на пресс-конференции. Для ответа пришлось просить помощи у президента Казахстанской федерации Адилета Барменкулова. «Не знаю, кто он, но переводчик у него был президент», – пошутил Черчесов, когда после вопроса возникла пауза.

После журналист вновь попытался задать бывшему тренеру сборной России вопрос на казахском, Черчесову не понравилось.

Черчесов : Я извиняюсь, вы откуда?

Журналист : Я из Казахстана.

Черчесов : Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?

Журналист : Давайте, отвечайте.

Черчесов : Но ведь никто не поймет.

В Казахстане не оценили реакцию тренера, многие в медиа были недовольны поведением Черчесова, а федерация футбола сразу записала Черчесова на курсы казахского языка. Пообещали, что до конца 2024-го он овладеет базовым казахским.

Занятно, что во время приезда в Астану со сборной России в 2019 году Станислав Черчесов утверждал , что «понимает по-казахски». В итоге дело замяли.

● Новый эпизод – в октябре. После матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) Черчесову снова задали вопрос на казахском языке, и он ответил: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

После порции критики казахстанская федерация футбола разъяснила: «Этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба «ПСЖ» на пресс-конференции, и главный тренер ответил на него с долей юмора. Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык».

Правда, тренера все равно оштрафовали. Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов обосновал: «Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф». Размер уточнили : 738 400 тенге (около 150 тысяч рублей – Спортс’’).

С результатами в сборной пока дела не лучше : три поражения и ничья в четырех матчах с разницей мячей 0:8. Четыре матча подряд без голов – худшая серия сборной с 2013-го. Тогда с сентября 2012-го по март следующего года получили суммарно 0:9 за четыре игры. Тогда проигрывали 0:2 шведам, играли 0:0 и 0:4 с Австрией и получали 0:3 от немцев в отборе к ЧМ-2014. Когда Германии все-таки забили, от крупного поражения снова не ушли – 1:4.

После 0:3 от Словении в сентябре Черчесов находил позитив: «Команда не делается в один день. Поверьте моему опыту. То, что было полгода назад, такой команды больше нет. Такое бывает. Сейчас мы видим прогресс, мы растем. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперед».

«Ты по-французски сейчас говоришь?» Черчесова оштрафовали за шутку про казахский язык

Фото: РИА Новости /Павел Бедняков; соцсети