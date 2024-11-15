«Его юмор понимают не все, особенно у нас». Что в Казахстане думают о Черчесове

Голов – 0, языковых скандалов – два.

У Станислава Черчесова непростой старт в сборной Казахстана: одно очко в пяти турах Лиги наций, разница мячей 0:10. Но и соперники посерьезнее, чем у успешного предшественника Магомеда Адиева (с ним впервые приблизились к выходу на Евро) – пробившиеся в плей-офф чемпионата Европы Австрия со Словенией, а также Норвегия с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором.

Еще одно отличие периода Черчесова и Адиева – ухудшившаяся коммуникация с журналистами и болельщиками, что привело к ряду скандалов .

Для сравнения посмотрите, как с медиа общался прежний тренер.

1. Таймкод – 3:25.

Ему тоже задавали вопросы на казахском – и, конечно, никто не требовал знания языка. Достаточно было лишь дождаться перевода от сотрудника пресс-службы, который всегда рядом. Адиев, как и все его иностранные предшественники, спокойно справлялись с этой задачей.

2. Таймкод – 9:50

Были и вопросы с критикой, которая не всегда нравилась Адиеву. Но он гасил конфликт и отвечал с уважением.

Кажется, Черчесову такие вещи даются сложнее.

Есть ли у тренера шанс на восстановление отношений? Как местные медиа оценивают его результат и качество футбола? Кому нужно меняться: ему или аудитории? Спортс’’ задал эти вопросы казахстанским журналистам.

«Бэкграунд Черчесова и задача сборной изначально не совпадали»

Дидар Кадыров, главред телеканала Sport Plus Qazaqstan

«С большим скепсисом встретил новость о назначении Станислава Черчесова, потому как Адиев четко сформулировал главную задачу на ближайший год для главного тренера. Это омоложение состава. Я не могу сказать, что нынешняя генерация игроков изжила себя, но она точно выработала ресурс. Они показали максимум уже в предыдущих розыгрышах. И просто опираясь на их возраст, можно понять, что дальше, скорее всего, особых перспектив у них уже не будет. Почти всем в районе 33-35 лет. Это лидеры сборной: Шацкий, Быстров, Марочкин, Тагыберген и так далее.

У Черчесова нет опыта работы с молодыми игроками. Даже в сборной России он чаще опирался на опытных, на тех, кто в расцвете сил. Также было в «Легии» и «Ференцвароше», насколько я знаю. Задачи и бэкграунд тренера, в общем-то, не совпадают.

Ноль голов – не показатель уровня сборной. Как-то все переплелось, но заметны метания тренера. С Норвегией мы ушли в глухую оборону, набрали балл. После этого Черчесов сказал, что так играть не хотим. От словенцев получили на выезде (0:3). Затем едем к австрийцам, раскрываемся (0:4). Черчесов говорит о смене схемы, называя тройку защитников, которую использовал Адиев, путем в никуда. Тот матч – откровенный провал, очень много индивидуальных ошибок, нет чувства друг друга, в итоге нас задавили. Ну и структура была слабой: огромные зоны, разрывы между линиями. Мы не успевали возвращаться, никто не подстраховывал центральных защитников или опорников. Развал, в общем.

Со словенцами дома (0:1) сыграли более авантюрно, смело, но выработали ресурс к 60-й минуте. То есть просто-напросто не осталось сил, а никакого матч-менеджмента со стороны Черчесова не последовало. Глухие подачи с флангов, странные замены, выход игроков не на профильных позициях, переход на 4-4-2, которую, честно признаться, уже не помню, когда последний раз использовали. Но не в этом суть и проблема. Просто мы увидели, что нет отработанного механизма. Хотя эта игра оставила самое позитивное впечатление из всех.

С австрийцами (0:2) было крайне сложно нейтрализовать их прессинг или просто минимизировать ошибки, когда они оказывают максимальное давление. Тут есть как минимум один аргумент в защиту Черчесова – раннее удаление Александра Марочкина. В очередной раз вмешивается обстоятельство, которое не дает оценить нам навыков матч-менеджмента в исполнении Черчесова.

Я не пытаюсь принизить его заслуги. Безусловно, это специалист, который добивался больших результатов, но у сборной Казахстана есть проблемы. Да, одна из причин – кадровый голод. Сказывается еще и то, что нашим игрокам не достает практики. Они на вторых ролях в своих клубах. В еврокубках не играют, и это должно было аукнуться.

После Австрии яростно критиковать тренера просто не за что. По итогам предыдущих четырех игр набралось куда больше поводов.

Что касается языковых скандалов, то Черчесов попадает в них из-за странного восприятия мира. Я думаю, все это прекрасно знают. Прямолинейность, неумение избегать конфликта».

«Адиев был королем речей в раздевалке. При Черчесове команда просела»

Касымжан Мукатаев, автор ютуб-канала Zidan4eg LIVE

«Я удивился, что выбрали Черчесова. Да, он поопытнее и на клубном уровне, и на уровне сборных. Но нам нужен тренер, который сможет правильно настроить наших ребят, что хорошо получалось у Адиева и чего я пока не вижу у Черчесова.

В плане речей до игры и после Адиев был король. В нашей сборной давно не было людей, способных найти такие нужные слова. Ребята ехали в сборную, чтобы просто почувствовать этот вайб, но сейчас этого нет. Черчесов с его острыми выпадами атмосферу точно не улучшил.

В нынешней Лиге наций есть Словения, с которой мы боролись год назад. Те игры (1:2 и 1:2) сильно отличались от матчей при Черчесове (0:3 и 0:1). Да, он говорил забыть про команду, которая была год назад. Но если у сборной пропал настрой, мотивация, желание, дух, то, наверное, это вина тренера. Со словенцами мы два года подряд играем практически одинаковыми составами, но теперь ребята как будто разучились играть. У нас обычно нет преимущества в мастерстве, но есть дух и настрой. Теперь и в этом плане команда просела.

По поводу скандалов. Здесь скорее дело не в языке, а тренере, который всегда попадал в небольшие скандальчики, особенно при работе с журналистами. Я недавно общался с его биографом, который сейчас пишет книгу, и он говорил, что поначалу не все понимают Черчесова, но когда знакомятся ближе, то видят, что это человек вообще другого уровня. Возможно, он где-то прав, но согласиться пока не могу. Ну такой вот юмор у Черчесова своеобразный, не все его понимают, тем более в нашей стране. И это негативно сказывается на его репутации у нас».

«Навязывать свои традиции – как минимум моветон»

Дмитрий Мостовой, комментатор Setanta Sports

«Назначение Черчесова мне казалось логичным и закономерным. Прослеживалась определенная наследственность, кроме того, в плюс были близкий менталитет и опыт. С менталитетом, впрочем, вышла промашка, но об этом позже.

Испытываю ли я сейчас разочарование? В некотором смысле. Прежде всего, не очень понятно, почему нельзя было продолжить дело предшественника, сохранив то лучшее, что было, у команды Адиева, как это, например, сделал – уж, простите за такую параллель – Арне Слот в «Ливерпуле».

А в остальном – понятно было, что сборной с повышением в Лиге наций придется очень и очень трудно. Посмотрите элементарно на состав Лиги В. Половина сборных – участницы Евро, в любой – элементарно на порядок выше уровень футболистов. Так что Магомед Адиев оставил сменщику своеобразного троянского коня, и, конечно, как ни печально это звучит, нашей сборной лучше будет вернуться в Лигу С. То, что Казахстан не способен стабильно играть на сенсационном уровне 2023 года, в общем-то, показал еще провальный мартовский матч в Греции.

Что касается менталитета, к сожалению, для многих россиян присуще непонимание того, что такое Казахстан. Что это не провинция, а независимое государство – со своими законами, порядками и традициями. И пытаться навязать свои – как минимум моветон.

Ну, и плюс хамство. То самое, над природой которого бились еще Иосиф Бродский и Сергей Довлатов. Процитирую последнего: «Хамство есть не что иное, как грубость, наглость, нахальство, вместе взятые, но при этом – умноженные на безнаказанность». Вспомните теперь пресс-конференции Черчесова».

«Аудитория к Черчесову слишком несправедлива»

Димаш Тулегенов, журналист Vesti.kz

«Считаю, что Черчесов сильнейший тренер в истории сборной Казахстана, если смотреть на опыт, регалии, послужной список. Это тренер, который известен не только в СНГ, но и в Европе: выигрывал чемпионат Польши, Венгрии. Да, кто-то скажет, что «Легии» и «Ференцварошу» никто не мог составить конкуренцию, но это не должно принижать заслуги тренера, ведь его же почему-то пригласили в эти клубы. Поэтому я его уважаю, он многого достиг в карьере.

Что касается его имиджа в Казахстане и скандалов, то считаю, что аудитория была к нему не слишком справедлива. Еще до официального объявления о назначении Черчесова чувствовался негатив. И это было отношение не просто к выбору федерации, а персонально к Черчесову. Хотя он ничего такого не сделал, чтобы его здесь встречали в штыки.

Понятно, что человек с другим менталитетом, иностранец. Наверное, он ожидал, что здесь примерно те же нормы, юмор, который был в советские годы. Это заблуждение, ошибка. Но, мне кажется, к нему отношение уж слишком категоричное, отчасти даже несправедливое. Слишком много хейта, хотя он просто человек прямой.

Насчет той самой шутки про французский язык – там было понятно, что это отсылка к экипировке «ПСЖ», в которой пришел журналист. Из этого раздули большой скандал – как мне кажется, кому-то выгодны конфликты на языковой, национальной почве. Сейчас он заложник ситуации, любая его фраза уже воспринимается людьми категорично. Думаю, наши коллеги-журналисты тоже в этом виноваты, кто-то ищет повод для хайпа, просмотров, следовательно начинается хейт, вырванные из контекста слова.

Понятно, что он пришел в такой момент, когда легко критиковать: команда прыгнула выше головы, попала в дивизион B с серьезными соперниками, в составе которых звезды уровня Эрлинга Холанда. Результат здесь требовать сложно.

В общем, у неудач целый спектр факторов: сложные соперники, отсутствие результатов, изначально негативное отношение к Черчесову. Идеальная обстановка, чтобы только наращивать давление на тренера. Наверное, он и сам пожалел, что приехал тренировать сборную Казахстана, хотя по факту этот человек ничего плохого не сделал и вряд ли собирался быть для казахстанцев врагом номер один».

«Многим не понравилась коммуникация с тренером»

Алимжан Аскар, футбольный комментатор

«О Черчесове сложно дать определенное мнение. Результата пока нет. Его эксперименты не принесли пользы. Но по соперникам вроде Норвегии, Австрии и Словении сложно оценить игру команды. Мы неизбежно вспоминаем матчи времен Адиева. В сравнению с этим кажется, что мы стали намного хуже: уровень игроков не повысился, а матчи сборной не поднимают дух, как раньше.

Адлет Барменкулов (экс-президент Казахстанской федерации футбола, покинул пост неделю назад) ранее говорил, что Лига наций будет подготовительным этапом к предстоящему отбору [на ЧМ-2026]. Поэтому Станислава Саламовича предупредили, что никакого давления не будет. Но после ухода президента КФФ возможно и увольнение Черчесова. Ждем нового президента.

С самого начала многим не понравилась коммуникация, выстроенная тренером. Думаю, если мы не наберем очков в ноябре, сборную возглавит новый тренер».

0:10 и 4 поражения у Черчесова с Казахстаном – досрочный вылет. К увольнению?

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Фото: Igor Kupljenik/Keystone Press Agency, IMAGO/Igor Kupljenik / SPP; Gettyimages /Jurij Kodrun, Ian MacNicol, Christian Bruna; Maksim Konstantinov/Global Look Press