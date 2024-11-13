В окружении Мбаппе не согласны со словами Дешама про невызов Килиана по собственному решению: «Это неверная или неполная информация»
Нападающий «Реала» не попал в заявку сборной Франции на ноябрьские матчи Лиги наций. Главный тренер команды Дидье Дешам объяснил: «Это мое решение, Килиан хотел приехать. Это не связано с проблемами, не касающимися спорта».
Ранее Мбаппе пропустил октябрьский сбор команды.
Человек из окружения Мбаппе в беседе с L’Equipe прокомментировал заявление Дешама: «Это неверная или неполная информация. Все гораздо сложнее. Заставить людей поверить, что это решение тренера, – это неправильно. Но самое главное, чтобы Килиан смог заново обрести счастье, играя в футбол. Остальное придет».
«Мбаппе сказал: «У меня травма», – а через 3 дня играл за «Реал». Дешама выставили идиотом – он не мог этого допустить». Журналист Риоло о невызове Килиана в сборную Франции
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