В окружении Мбаппе не согласны со словами Дешама про невызов Килиана по собственному решению: «Это неверная или неполная информация»

В окружении Мбаппе считают, что Дидье Дешам слукавил, говоря о невызове Килиана.

Нападающий «Реала » не попал в заявку сборной Франции на ноябрьские матчи Лиги наций. Главный тренер команды Дидье Дешам объяснил : «Это мое решение, Килиан хотел приехать. Это не связано с проблемами, не касающимися спорта».

Ранее Мбаппе пропустил октябрьский сбор команды.

Человек из окружения Мбаппе в беседе с L’Equipe прокомментировал заявление Дешама: «Это неверная или неполная информация. Все гораздо сложнее. Заставить людей поверить, что это решение тренера, – это неправильно. Но самое главное, чтобы Килиан смог заново обрести счастье, играя в футбол. Остальное придет».

«Мбаппе сказал: «У меня травма», – а через 3 дня играл за «Реал». Дешама выставили идиотом – он не мог этого допустить». Журналист Риоло о невызове Килиана в сборную Франции