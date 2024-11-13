Глава FFF о Мбаппе: «Нет сомнений в его вовлеченности по отношению к сборной Франции. Желание всех любителей футбола – чтобы он поскорее вышел из трудного периода»

Президент FFF надеется, что Килиан Мбаппе вернет лучшую форму как можно скорее.

Нападающий «Реала » не попал в заявку сборной Франции на ноябрьские матчи Лиги наций. Главный тренер команды Дидье Дешам объяснил: «Это мое решение, Килиан хотел приехать. Это не связано с проблемами, не касающимися спорта».

«[Мбаппе ] много разговаривал с Дидье Дешамом . У меня тесные отношения с тренером, поэтому я был в курсе их обсуждений и мыслей Дидье. Именно плоды этих обсуждения привели его к определенному выбору.

Килиан – один из лучших игроков мира. Он переживает немного более сложный период, но желание, думаю, всех любителей футбола – это чтобы он поскорее вышел из него, снова стал тем игроком, который заставлял нас мечтать в 2018 и 2022 годах, чтобы он вернулся в состав «синих», снова надел капитанскую повязку и привел нас к третьей звезде на чемпионате мира 2026.

Я хочу сразу развеять это мнение: каждый раз, когда я с ним разговаривал, я видел в Килиане преданного поклонника сборной Франции, уважающего майку, которую он носит. У меня нет сомнений ни в его полной вовлеченности, ни в его поведении как капитана и по отношению к команде. Бывает, что порой ты чувствуешь себя не в своей тарелке, и единственное, что я хочу, – чтобы он как можно скорее вернулся на свое место во главе сборной Франции», – сказал президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло в интервью Le Parisien.