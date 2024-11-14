Мбаппе и Азар покатались на картах в клубе Карлоса Сайнса, Килиан финишировал третьим в гонке на 15 кругов. Форвард «Реала» не вызван в сборную Франции

Килиан Мбаппе покатался на картах вместе с Эденом Азаром.

Как сообщает RMC Sport, в среду Мбаппе посетил картинг-клуб, принадлежащий гонщику «Формулы-1» Карлосу Сайнсу. В гонке также принял участие бывший игрок «Реала » Эден Азар и несколько сотрудников мадридского клуба. Мбаппе финишировал третьим в гонке на 15 кругов.

Напомним, нападающий «Реала» не был вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций в ноябре по решению Дидье Дешама.

В октябре Мбаппе пропустил матчи сборной из-за повреждения.