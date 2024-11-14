Валерий Карпин: «Без понятия, в какую схему будет играть Бруней, это не заботит. Игрокам об этом сказал. В товарищеских матчах Россия играет от себя»

Валерий Карпин высказался о предстоящем матче сборных России и Брунея.

Команды встретятся в Краснодаре 15 ноября. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

– Бруней приехал не основным составом. Что думаете?

– Многие слышат, что хотят слышать. По нашей информации, есть 5-6 человек из основы, которые не доехали. Но что значит основа? Пришел новый тренер, вызывает в том числе дебютантов. Ничего сверхъестественного я не вижу, и мы вызвали дебютантов, они уже играли за эти два года. Мы тоже можем сказать, что не все доехали: Головин , Сафонов , Антон Миранчук .

Полурезервный состав у них? Думаю, нет. Мы хотим играть и выиграть. Хотелось бы сыграть на ноль и забить больше. Сможем забить четыре? Это лучше, чем три. Никто не откажется.

– Найти видео соперника легко было?

– Сложнее, чем с другими. Без понятия, в какую схему они будут играть, это не заботит. Заботит больше, как мы играть будем, в товарищеских матчах играем от себя. Пытались собрать информацию по тренеру, как играли его команды. Игрокам тоже сказал, что не знаю, как сыграет Бруней , – заявил главный тренер сборной России.