Мостовой о матче России и Брунея: «Надо их громить минимум в 5 мячей, иначе – позор. Никакой спортивной составляющей не будет»

Александр Мостовой считает, что Россия должна разгромить Бруней.

Товарищеский матч сборных России и Брунея состоится сегодня в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Игра с Брунеем? Ничего даже говорить о таком матче не хочется. Тут никакой спортивной составляющей не будет.

Бруней надо громить минимум в пять мячей, иначе – позор. Там ведь полупрофессионалы приедут играть, а у нас всех сильнейших собрали», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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