Мостовой о матче России и Брунея: «Надо их громить минимум в 5 мячей, иначе – позор. Никакой спортивной составляющей не будет»
Александр Мостовой считает, что Россия должна разгромить Бруней.
Товарищеский матч сборных России и Брунея состоится сегодня в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.
«Игра с Брунеем? Ничего даже говорить о таком матче не хочется. Тут никакой спортивной составляющей не будет.
Бруней надо громить минимум в пять мячей, иначе – позор. Там ведь полупрофессионалы приедут играть, а у нас всех сильнейших собрали», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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