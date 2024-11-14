«У нас двое полицейских, четверо военных, я работаю в МВД. В Брунее большая часть игроков – непрофессионалы». Защитник Юра Индера Путера Юнос перед матчем с Россией
– В России мало знают про Бруней. Расскажите, вы профессиональный футболист?
– В Брунее большая часть игроков – непрофессионалы. Футбол не основная работа, у нас есть и другая.
– А в сборной тоже непрофессионалы?
– У нас есть двое полицейских, четверо военных. Все они играют в чемпионате Брунея.
– А вы?
– Я работаю в правительстве Брунея. Министерство внутренних дел.
– Мы слышали, что в Россию приехали не все лучшие игроки сборной Брунея. Это правда?
– Да. Потому что у некоторых травмы, а наш основной вратарь только что женился.
– Сколько человек не приехало?
– Двое из ДПММ.
– А всего?
– Четверо. Да. Думаю, четверо, – сказал Юра Индера Путера Юнос в интервью Спортсу”.
«У нас в составе двое полицейских и четверо военных». Разговор с легендой сборной Брунея
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