«У нас двое полицейских, четверо военных, я работаю в МВД. В Брунее большая часть игроков – непрофессионалы». Защитник Юра Индера Путера Юнос перед матчем с Россией

Защитник сборной Брунея рассказал, представители каких профессий за нее играют.

– В России мало знают про Бруней. Расскажите, вы профессиональный футболист?

– В Брунее большая часть игроков – непрофессионалы. Футбол не основная работа, у нас есть и другая.

– А в сборной тоже непрофессионалы?

– У нас есть двое полицейских, четверо военных. Все они играют в чемпионате Брунея.

– А вы?

– Я работаю в правительстве Брунея. Министерство внутренних дел.

– Мы слышали, что в Россию приехали не все лучшие игроки сборной Брунея. Это правда?

– Да. Потому что у некоторых травмы, а наш основной вратарь только что женился.

– Сколько человек не приехало?

– Двое из ДПММ .

– А всего?

– Четверо. Да. Думаю, четверо, – сказал Юра Индера Путера Юнос в интервью Спортсу ”.

«У нас в составе двое полицейских и четверо военных». Разговор с легендой сборной Брунея