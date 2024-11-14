Карпин о том, что тренер Брунея советовался с Гильерме: «По барабану, кто, кому и что подсказывал. Нас не особо заботит, как будет играть соперник»

Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча против Брунея.

– Многие слышат то, что хотят слышать. По нашей информации, есть пять-шесть человек из основы, которые не доехали. Но, опять же, что такое основа: кто лучше готов, тот и вызывается. Но в прессе пишут наоборот, что пять-шесть приехали из основы.

Пришел новый тренер – вызывает тех, кого считает нужным. Мы тоже вызывали тех, кого хотели. Можно сказать, что и у нас много кого из основы нет: Сафонова , Головина .

Конечно, мы хотим забить как можно больше. Можем забить четыре, два или три – никто не откажется.

За три недели до нашей игры поменяли тренера, поэтому без понятия, как будет играть соперник. Но это нас не особо заботит. Важнее – как будем играть мы. В товарищеских матчах мы не отталкиваемся от соперника, это не особо важно.

Сейчас пытались собрать информацию не о Брунее, а о новом тренере, как его команды играли раньше. Как понимаем, будут четыре защитника.

– Главный тренер сборной Брунея сказал, что общался с Гильерме и спрашивал у него о слабых сторонах сборной России. Как считаете, правильно ли поступил Гильерме?

– Вам самому не смешно? Найти картинку Брунея сложно, а найти картинку сборной России – нет. Поэтому даже не знаю, что может подсказать им Гильерме . Это товарищеский матч, по барабану, кто, кому и что подсказывал, – сказал главный тренер сборной России.