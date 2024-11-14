Букмекеры вернули линию на матч Россия – Бруней. Там космические форы и тоталы – в ожидании 10+ голов

В истории нашей сборной такого еще не было.

Сборная России сыграет против Брунея в товарищеском матче. Фактически это самый слабый соперник в истории нашей команды. Букмекеры даже убирали эту игру из списка ставок.

А потом вернули с еще более удивительными показателями.

Как только узнали о матче – фора -4.5, уже не было исходов

Мы уже реагировали на этот матч в октябре. Букмекеры предложили линию на игру с Брунеем, где просто отсутствовала возможность поставить на исход.

Как минимум семь раз в истории сборная России получала коэффициент 1.01 на победу – в соперниках были Сан-Марино, Андорра, Люксембург и Лихтенштейн, но ни разу не было такого, что поставить на исход просто нельзя. Мизерный шанс у соперника все-таки имелся.

Когда стало известно, что играем с Брунеем, никаких цифр на исход букмекеры давать не стали. Из доступных вариантов были крупные минусовые форы. Например, -4.5 шла за 1.60, а -7.5 – за 4.50.

А потом линия исчезла.

Новые расклады – исходов нет, а минимальная фора – уже -9.5

Как стало понятно, что матч точно состоится, и каким примерно будет состав у соперника, букмекеры вернули игру обратно. А там – настоящее сумасшествие.

● Фора на сборную России теперь начинается от -9.5 (за 1.28), а максимальная предлагается -13.5 (за 3.10). То есть вероятность, например, счета 14:0 не так уж и мала – около 32%. А победы с разницей в десять голов – уже 78%! Можно найти и фору -15.5, которую оценивают в 6.20. Счет 16:0 примерно за 16% – почему бы и нет?

● Соответственно и тоталы выставлены так, что вероятность увидеть больше восьми голов в игре – около 89%. А, например, тотал больше 11 мячей идет за 1.57 – это 64%. Ну а ТБ13 можно встретить за 2.52, вероятность тоже немаленькая – 40%! Сколько же голов будет на самом деле?

● Линия не очень широкая, так что других вариантов достаточно мало. Например, минимальные форы по таймам – это -4.5 на первый и -6 на второй. Интрига – случится ли гол Брунея, на это дают на уровне 14% (6.95). Сухая победа России – 94% (всего 1.06).

Ах да, счет 10:0 оценен в 8.50. А 10:1 – уже в 60.00.

Так что, готовимся к новому рекорду? Таких цифр не было с Сан-Марино и Кубой

Здесь интересно сравнить. Две самые крупные победы России в истории состоялись за последние пять лет – 9:0 над Сан-Марино в квалификации к Евро-2020 и 8:0 над Кубой в товарищеском матче.

И что же давали на эти матчи?

Победа Сан-Марино оценивалась в 51.00, а у некоторых букмекеров даже в 101.00. С Кубой так не жестили – от 35.00 до 45.00. Сейчас, напомним, на Бруней нет котировок на исход.

Если брать вероятность на уровне 50% (то есть коэффициент около 2.00), то с Сан-Марино фора предлагалась -5, а с Кубой еще меньше – то есть -3.25. На Бруней – около -12.

Котировки уровня тех же 50% – тотал мячей 5,5 с Сан-Марино и 3,5 или 4 с Кубой. С Брунеем – 12 голов. Вариант «обе забьют» с первыми шел около 4.00, со вторыми – 2.82, а с Брунеем – от 6.90.

В общем, абсолютно несравнимые матчи.

А с Сирией такая же история? Нет, там коэффициенты повыше, чем с Кубой

Матч Россия – Сирия будет следующим после игры с Брунеем. Котировки, конечно, не такие жуткие, тем более что сыграем с командой, которая вылетела в 1/8 финала Кубка Азии от Ирана только в серии пенальти.

На победу России дают 85% – коэффициент 1.17. Успех Сирии оценивается в 6% (это 16.00). Если мы говорим о 50-процентной вероятности, то фора на победу россиян выставлена -2, а тотал – на уровне трех мячей. Даже вероятность «обе забьют» оценена примерно в 41% (коэффициент 2.45).

Явный фаворит ясен, но и тут тоже колоссальная разница по сравнению с игрой против Брунея.

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Матч Россия – Бруней состоится в Краснодаре в пятницу, 15 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени. Россия и Сирия сыграют в Волгограде во вторник, 19 ноября, а начнут в 19:30.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид