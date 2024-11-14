На матч России с Брунеем продано более 26 тысяч билетов. Metaratings пишет о 31 тысяче
Более 26 тысяч билетов продано на матч сборных России и Брунея.
Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
«На данный момент реализовано более 26 тыс. билетов на матч сборных России и Брунея в Краснодаре», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
По данным Metaratings.ru, реализовано уже более 31 тысячи билетов.
Матч пройдет на стадионе «Краснодар» 15 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени. Арена вмещает более 35 тысяч зрителей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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