На матч России с Брунеем продано более 26 тысяч билетов. Metaratings пишет о 31 тысяче

Более 26 тысяч билетов продано на матч сборных России и Брунея.

Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«На данный момент реализовано более 26 тыс. билетов на матч сборных России и Брунея в Краснодаре», – сообщили в службе коммуникаций РФС .

По данным Metaratings.ru, реализовано уже более 31 тысячи билетов.

Матч пройдет на стадионе «Краснодар» 15 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени. Арена вмещает более 35 тысяч зрителей.