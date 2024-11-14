Сборная Казахстана вылетела из дивизиона B Лиги наций. У команды Черчесова 1 очко после 5 туров
Сборная Казахстана вылетела из дивизиона B Лиги наций.
Сегодня команда Станислава Черчесова потерпела поражение от сборной Австрии в 5-м туре турнира (0:2).
Сборная Казахстана не сможет подняться выше 4-го места в своей группе – она набрала 1 очко в 5 матчах. У сборных Словении и Норвегии по 7 баллов при матче в запасе, у Австрии – 10.
Следующий розыгрыш турнира казахстанская команда проведет в дивизионе C.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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