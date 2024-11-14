Амарал считал, что Кордоба стал бы «неликвидным активом» из-за возраста и мешал бы развитию Угальде. Форвард «Краснодара» обошелся бы в 30+ млн евро с учетом зарплаты и агентских (РБК)

Томаш Амарал считал, что Джон Кордоба слишком дорогой для «Спартака».

РБК сообщает, что в московском клубе были недовольны работой над трансферами форварда «Краснодара », а также полузащитника «Галатасарая» (на тот момент) Керема Актюркоглу . В обоих случаях сыграло роль то, что спортивный директор не захотел удовлетворять их требования по зарплате, чтобы не провоцировать недовольство нынешних футболистов команды.

В случае с Кордобой важно было и то, что заплатить за него пришлось бы 16 млн евро, а общие расходы на футболиста превысили бы 30 млн евро (из них как минимум 4 млн – выплата агентам, зарплата – 4,5 млн в год в течение трех сезонов).

«По мнению португальца, в этой ситуации Кордоба становился бы неликвидным активом из-за своего возраста», – пишет РБК.

К тому же подписание колумбийца могло бы, как считал Амарал, помешать развитию Манфреда Угальде и негативно повлиять на его стоимость в перспективе.

В то же время в руководстве «Спартака » думали, что проблем из-за высокой зарплаты Актюркоглу и Кордобы не возникло бы. В клубе полагали, что можно было бы заранее обсудить ситуацию с основными игроками, в том числе Эсекиэлем Барко, и предложить увеличение бонусов.

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