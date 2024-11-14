Терехин о матче с Брунеем: «Сначала говорили, что приедет молодежь, а сейчас какие-то рыбаки. Будет смех, если забьют нашей сборной! Россия забьет 5-6 мячей»

Олег Терехин поделился ожиданиями от товарищеского матча России и Брунея.

Команды сыграют 15 ноября в Краснодаре.

«Завтра буду даже присутствовать на этом матче. Это экзотика. В Краснодаре много людей придет посмотреть матч, но придут именно на сборную России. Бруней мы не знаем, но наша сборная должна играть.

Сборная России забьет пять-шесть мячей. Если Бруней забьет гол нашей сборной, то это будет смех!

Писали, что не все их основные футболисты смогли прилететь из-за проблем с документами? Это я уже изначально понимал. Сначала говорили, что приедет молодежь, а сейчас приедут какие-то рыбаки. Ну, что сделаешь. Что есть, то есть.

Если РФС сделал этот матч, значит, все правильно. Думаю, РФС не разорились из-за оплаты этого матча», – заявил бывший нападающий сборной России.

Всего 6 игроков основы Брунея приехали на матч с Россией, остальным не смогли оформить документы. Тренер рассказал, что привез почти всех из молодежки (Kub Mash)

Бруней сыграет с Россией «практически основным составом»: «Нет только главной звезды – голкипера, он женится. Все остальные в Краснодаре, у нас даже нет второй команды»