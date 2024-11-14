Бруней привез на матч с Россией лишь 6 игроков основы. Букмекеры ждут самую крупную победу в истории сборной
Сборная России сыграет против полуосновного состава Брунея.
По данным Kub Mash, только 6 игроков основной сборной Брунея приехали на товарищеский матч с Россией. Остальным футболистам не смогли оформить документы.
Букмекеры считают, что команда Валерия Карпина победит с разницей в 11-12 мячей – на победу с форой (-11,5) дают коэффициент 1.70.
Таким образом, сборная России должна одержать самую крупную победу в истории. Действующий рекорд – 9:0 над Сан-Марино в квалификации к Евро-2020.
Товарищеский матч между Россией и Брунеем пройдет 15 ноября в Краснодаре.
Букмекеры вернули линию на матч Россия – Бруней. Там космические форы и тоталы – в ожидании 10+ голов
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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