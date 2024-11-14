Яковлев о тратах в месяц: «Тысяч 150 – минимальный лимит. Вся квартплата, бензин, такси, какие-то вещи себе, еда. Продукты тоже сейчас дорогие»

Павел Яковлев рассказал о тратах за месяц.

Ранее голкипер «Зенита » Евгений Латышонок заявил , что ему достаточно около 30 тысяч рублей в месяц.

«Возьмем Латышонка – не знаю, какое у него семейное положение, как он проводит досуг, но если ты живешь на базе, тем более в «Зените», там тебя кормят, одевают, ты на машине никуда не ездишь, проснулся и заснул на базе.

Если в город не поехал никуда, то, наверное, на 30 тысяч можно ему прожить.

Но в обычной жизни для себя я лимит поставил минимальный, наверное, тысяч 150. Вся квартплата, бензин, такси, какие-то вещи себе, продукты. Продукты тоже сейчас дорогие», – сказал экс-полузащитник «Спартака» в интервью на ютуб-канале «Спартак Шоу».