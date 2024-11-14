  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Яковлев о тратах в месяц: «Тысяч 150 – минимальный лимит. Вся квартплата, бензин, такси, какие-то вещи себе, еда. Продукты тоже сейчас дорогие»
4

Яковлев о тратах в месяц: «Тысяч 150 – минимальный лимит. Вся квартплата, бензин, такси, какие-то вещи себе, еда. Продукты тоже сейчас дорогие»

Павел Яковлев рассказал о тратах за месяц.

Ранее голкипер «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что ему достаточно около 30 тысяч рублей в месяц.

«Возьмем Латышонка – не знаю, какое у него семейное положение, как он проводит досуг, но если ты живешь на базе, тем более в «Зените», там тебя кормят, одевают, ты на машине никуда не ездишь, проснулся и заснул на базе.

Если в город не поехал никуда, то, наверное, на 30 тысяч можно ему прожить.

Но в обычной жизни для себя я лимит поставил минимальный, наверное, тысяч 150. Вся квартплата, бензин, такси, какие-то вещи себе, продукты. Продукты тоже сейчас дорогие», – сказал экс-полузащитник «Спартака» в интервью на ютуб-канале «Спартак Шоу».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Спартак Шоу»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoПавел Яковлев
logoЕвгений Латышонок
деньги
logoWinline Медиалига
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Махачкалы» Кирш о тратах в месяц: «30-50 тысяч. Живу на базе, кормят там же, когда девушка приезжает, трачу побольше. Третий год хожу с iPhone 12»
2312 ноября, 14:47
Мостовой о словах Латышонка про 30 тысяч рублей в месяц: «Мне 5 рублей хватало. Я жил на базе, кормят, сплю. Рестораны были, но в них не ходили. Могли разве что поесть мороженого»
158 ноября, 19:52
«На 30 тысяч мне тоже комфортно прожить, но с девушкой надо 150-200 тысяч». Вратарь 2Drots Сычев о словах Латышонка
468 ноября, 16:56
Митрюшкин о тратах в месяц: «Не 30 тысяч точно – у меня ипотека, садик, кружки для дочери. Больше 100-150 выходит»
166 ноября, 17:13
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Свободу Палестине» – не спортивное послание. Политическим провокациям не место на стадионе, общество больше не принимает такие вещи». Министр спорта Франции о баннере фанатов «ПСЖ»
114 минут назад
Мостовой о Fan ID: «Зачем и почему его вводили, до сих пор никто не знает. Потеряли тысяч пять ребят, которые болеют и переживают – всю жизнь в этой атмосфере играли»
217 минут назад
Фанатам Парагвая запретили надевать майки Аргентины и иностранных клубов на матч отбора ЧМ. Скалони отреагировал: «Футболки Месси все равно будут. Вы не становитесь болельщиком, просто надевая майку»
527 минут назад
Деку о Холанде и Дьокереше: «Барсе» сейчас не нужна «девятка», у нас есть Левандовски. Игроков уровня Роберта очень мало»
1229 минут назад
Лига наций. Англия в гостях у Греции, Франция примет Израиль, Италия против Бельгии, Казахстан – Австрия
2129 минут назад
Кокарев может перейти в «Боавишту» зимой. Португальцы сделали официальный запрос в «Химки» о трансфере 21-летнего вратаря (Иван Карпов)
1543 минуты назад
Раньери возглавил «Рому» до конца сезона. Летом Клаудио станет консультантом клуба по спортивным вопросам
2252 минуты назад
Хавьер Тебас: «В «ПСЖ» были Месси, Неймар и Мбаппе, но Лига 1 не приблизилась к Ла Лиге. Игроки эфемерны – важна конкуренция и бренд чемпионата»
457 минут назад
Адриано: «Я главный потраченный впустую талант в футболе. Мне нравится слово «расточительство», потому что я одержим тратой своей жизни без толку»
31сегодня, 13:32
«Просмотры Match of the Day рухнут, если замену Линекеру выберут из соображений инклюзивности, а не по заслугам. Не хочу, чтобы шоу испортили повесткой». Экс-председатель «Пэлас» об уходе Гари из программы BBC
13сегодня, 13:28
Ко всем новостям
Последние новости
Угарте о «ПСЖ»: «Это великий клуб, команда победителей. Благодарен за возможность ощутить вкус трофеев»
3 минуты назад
Терехин о матче с Брунеем: «Сначала говорили, что приедет молодежь, а сейчас какие-то рыбаки. Будет смех, если забьют нашей сборной! Россия забьет 5-6 мячей»
4 минуты назад
Де Лигт об «МЮ»: «Я перешел не только ради тен Хага. Это по-прежнему один из крупнейших клубов в мире. Надеюсь, Аморим выведет нас на уровень выше»
115 минут назад
Уайт перенес операцию на колене и пропустит несколько матчей «Арсенала»
250 минут назад
Агенство Иньесты приобрело контрольный пакет акций «Хельсингера» из третьего дивизиона Дании
2сегодня, 13:48
Де ла Фуэнте о кандидатах на «Золотой мяч» после Родри и Карвахаля: «В списке было 6 испанцев: Ольмо, Гримальдо, любой из них. Выбираю национальный продукт, у нас лучшие в мире игроки»
1сегодня, 13:36
Ловчев о Станковиче в «Спартаке»: «Дайте ему год отработать, он только определился с составом, начали появляться какие-то связи. Это парень с характером»
11сегодня, 12:59
В Неаполе задержали трех грабителей, отобравших у Нереса часы стоимостью 100 тысяч евро, когда он стоял в пробке. Преступники заметили их во время подписания контракта с «Наполи»
8сегодня, 12:42
«Сборная не для того создана, чтобы Дзюба бил рекорды. Согласен с Карпиным». Балахнин о желании Артема вернуться в национальную команду
6сегодня, 11:54
Парагвай – Аргентина. Онлайн-трансляция начнется в 02:30
3сегодня, 11:51