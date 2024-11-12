Защитник «Махачкалы» Кирш о тратах в месяц: «30-50 тысяч. Живу на базе, кормят там же, когда девушка приезжает, трачу побольше. Третий год хожу с iPhone 12»
Илья Кирш рассказал о том, сколько тратит в месяц.
– Евгений Латышонок недавно заявил, что может прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Сколько нужно тебе для жизни?
– Плюс-минус такие же суммы. От 30 до 50 тысяч. Я живу на базе, кормят меня там же. Особых трат нет, только когда девушка приезжает, в этот период я трачу побольше. А так, может быть, только машину остается заправить или докупить что-то.
– Встречал ли в «Динамо» или в другой своей команде футболиста не с айфоном или не с последней моделью айфона?
– На чужие телефоны не заглядываюсь. За себя могу сказать, что второй или третий год хожу с iPhone 12 и особо не испытываю нужды поменять его на последнюю модель, – сказал защитник махачкалинского «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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