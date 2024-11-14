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Кукурелья о календаре: «Шучу, что до лета 2027-го у меня не будет отпуска, если все пойдет хорошо. Родри и Карвахаль играют по 50-60 матчей уже 5-10 лет, это сказывается на организме»

Марк Кукурелья высказался о перегруженном футбольном календаре и травмах.

«Я всегда шучу, что, если все пойдет хорошо, до лета 2027 года у меня не будет отпуска.

Родри и Карвахаль, например, играют по 50-60 игр [за сезон] на протяжении пяти, семи или десяти лет.

В конце концов, это сказывается на организме», – заявил защитник «Челси» и сборной Испании.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Onda Сero
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