Кукурелья о календаре: «Шучу, что до лета 2027-го у меня не будет отпуска, если все пойдет хорошо. Родри и Карвахаль играют по 50-60 матчей уже 5-10 лет, это сказывается на организме»
Марк Кукурелья высказался о перегруженном футбольном календаре и травмах.
«Я всегда шучу, что, если все пойдет хорошо, до лета 2027 года у меня не будет отпуска.
Родри и Карвахаль, например, играют по 50-60 игр [за сезон] на протяжении пяти, семи или десяти лет.
В конце концов, это сказывается на организме», – заявил защитник «Челси» и сборной Испании.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Onda Сero
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости