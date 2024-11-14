Кукурелья поставил бы Родри выше Карвахаля и Винисиуса в голосовании «Золотого мяча»: «Люди не понимают, что имеют, пока не потеряют. Родри контролирует все. Без него «Сити» проигрывает»
Марк Кукурелья рассказал, кого бы включил в тройку претендентов на «Золотой мяч».
Испанец заявил, что, если бы у него была возможность проголосовать, он бы поставил Родри на первое место, а за ним следовали бы Дани Карвахаль и Винисиус.
«Люди не понимают, что имеют, пока не потеряют это. Когда начинаешь тренироваться с Родри, [видишь], что он все контролирует.
Теперь без него «Манчестер Сити» продолжает проигрывать», – отметил защитник «Челси».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Onda Сero
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости