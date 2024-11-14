Кукурелья поставил бы Родри выше Карвахаля и Винисиуса в голосовании «Золотого мяча»: «Люди не понимают, что имеют, пока не потеряют. Родри контролирует все. Без него «Сити» проигрывает»

Марк Кукурелья рассказал, кого бы включил в тройку претендентов на «Золотой мяч».

Испанец заявил, что, если бы у него была возможность проголосовать, он бы поставил Родри на первое место, а за ним следовали бы Дани Карвахаль и Винисиус .

«Люди не понимают, что имеют, пока не потеряют это. Когда начинаешь тренироваться с Родри , [видишь], что он все контролирует.

Теперь без него «Манчестер Сити » продолжает проигрывать», – отметил защитник «Челси ».

«Ман Сити» проиграл 4 матча подряд впервые с 2006 года