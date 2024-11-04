Мората о плотном календаре: «Нам не хватает времени, нельзя отключиться на несколько дней. 5-6 часов тренировок, общение с прессой, мероприятия – все не то, чем кажется в соцсетях»

Альваро Мората пожаловался на недостаток отдыха в связи с плотным календарем.

«У нас нет времени, чтобы переключиться. При таком количестве игр, как сейчас, мы не можем отключиться на четыре или пять дней. У нас нет времени. Часто, как в этом году, у меня было два или три свободных дня в начале лета, потому что я восстанавливался после травмы, был в расположении сборной или играл вдали от дома.

Вы проводите по пять или шесть часов на тренировочной площадке, затем даете интервью, общаетесь с прессой, участвуете в спонсорских мероприятиях и много чего еще. Все не совсем так, как кажется в социальных сетях. Это ответственность, и вы либо справляетесь с ней, либо нет», – сказал нападающий «Милана » и сборной Испании .