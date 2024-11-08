Ямаль, Мората, Касадо, Уильямс, Мерино, Кукурелья – в заявке сборной Испании на матчи с Данией и Швейцарией. Игроков «Реала» нет

Назван состав сборной Испании на ближайшие матчи.

Команда Луиса де ла Фуэнте в рамках Лиги наций сыграет с Данией и Швейцарией 15 и 18 ноября.

Примечательно, что в заявке нет ни одного игрока «Реала». Дани Карвахаль, вызывавшийся в сборную в октябре, получил травму крестообразной связки.

Первые вызовы в сборную получили Марк Касадо, Саму Омородион и Айтор Паредес.

Вратари: Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Роберт Санчес («Челси»).

Защитники: Оскар Мингеса («Сельта »), Дани Вивиан («Атлетик»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср »), Пау Торрес («Астон Вилла »), Марк Кукурелья («Челси »), Алекс Гримальдо («Байер »), Педро Порро («Тоттенхэм »), Айтор Паредес («Атлетик»).

Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Микель Мерино («Арсенал »), Фабиан Руис («ПСЖ »), Педри («Барселона»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Дани Ольмо («Барселона»), Марк Касадо («Барселона »).

Нападающие: Альваро Мората («Милан »), Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал »), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад »), Айосе Перес («Вильярреал»), Саму Омородион («Порту»), Брайан Сарагоса («Осасуна »).