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Ямаль, Мората, Касадо, Уильямс, Мерино, Кукурелья – в заявке сборной Испании на матчи с Данией и Швейцарией. Игроков «Реала» нет

Назван состав сборной Испании на ближайшие матчи.

Команда Луиса де ла Фуэнте в рамках Лиги наций сыграет с Данией и Швейцарией 15 и 18 ноября.

Примечательно, что в заявке нет ни одного игрока «Реала». Дани Карвахаль, вызывавшийся в сборную в октябре, получил травму крестообразной связки.

Первые вызовы в сборную получили Марк Касадо, Саму Омородион и Айтор Паредес.

Вратари: Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Роберт Санчес («Челси»).

Защитники: Оскар МингесаСельта»), Дани Вивиан («Атлетик»), Эмерик ЛапортАль-Наср»), Пау ТорресАстон Вилла»), Марк КукурельяЧелси»), Алекс ГримальдоБайер»), Педро ПорроТоттенхэм»), Айтор Паредес («Атлетик»).

Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Микель МериноАрсенал»), Фабиан РуисПСЖ»), Педри («Барселона»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Дани Ольмо («Барселона»), Марк КасадоБарселона»).

Нападающие: Альваро МоратаМилан»), Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми ПиноВильярреал»), Микель ОйарсабальРеал Сосьедад»), Айосе Перес («Вильярреал»), Саму Омородион («Порту»), Брайан СарагосаОсасуна»).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Королевской испанской футбольной федерации
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logoМикель Ойарсабаль
logoЛига наций УЕФА
logoОскар Мингеса
logoДани Вивиан
logoРоберт Санчес
logoПедро Порро
logoМартин Субименди
logoПедри
logoАлекс Баэна
logoАйтор Паредес
logoЙереми Пино
logoНико Уильямс
logoЛуис де ла Фуэнте
logoМарк Касадо
logoБрайан Сарагоса
logoЛамин Ямаль
logoСаму Омородион
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