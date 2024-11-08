Ямаль, Мората, Касадо, Уильямс, Мерино, Кукурелья – в заявке сборной Испании на матчи с Данией и Швейцарией. Игроков «Реала» нет
Команда Луиса де ла Фуэнте в рамках Лиги наций сыграет с Данией и Швейцарией 15 и 18 ноября.
Примечательно, что в заявке нет ни одного игрока «Реала». Дани Карвахаль, вызывавшийся в сборную в октябре, получил травму крестообразной связки.
Первые вызовы в сборную получили Марк Касадо, Саму Омородион и Айтор Паредес.
Вратари: Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Роберт Санчес («Челси»).
Защитники: Оскар Мингеса («Сельта»), Дани Вивиан («Атлетик»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Марк Кукурелья («Челси»), Алекс Гримальдо («Байер»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Айтор Паредес («Атлетик»).
Полузащитники: Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Дани Ольмо («Барселона»), Марк Касадо («Барселона»).
Нападающие: Альваро Мората («Милан»), Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Айосе Перес («Вильярреал»), Саму Омородион («Порту»), Брайан Сарагоса («Осасуна»).
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