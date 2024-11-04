Пеп Гвардиола: «Сити» проведет почти 70 матчей, если дойдет до поздних стадий КЧМ. Как в НБА, но там пауза 4 месяца, а у нас – 3 недели. Такова реальность»
Пеп Гвардиола высказался о связи травм с увеличением количества матчей.
«Такова реальность, в которой мы живем. Мы много играли в предыдущих сезонах, но если мы отправимся на клубный чемпионат мира и дойдем до поздних стадий этого турнира, то проведем почти 70 матчей. Как в НБА, только у них пауза длится четыре месяца, а у нас – три недели.
Уже долгое время мы наблюдаем травмы, которых раньше не было. Это нормально, подобное будет происходить. Мы должны с этим справиться», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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