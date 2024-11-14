«Краснодар» сыграет с Брунеем в товарищеском матче 18 ноября
«Краснодар» проведет дома товарищеский матч со сборной Брунея 18 ноября.
Об этом рассказал президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф.
— Какие у вас планы по пребыванию в Краснодаре?
— У нас запланирован второй матч, после игры со сборной России сыграем с «Краснодаром». Эта игра состоится 18‑го числа, а на следующий день мы улетаем домой, — сказал Юсофф.
Матч между сборными России и Брунея пройдет в Краснодаре 15 ноября.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости