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«Краснодар» сыграет с Брунеем в товарищеском матче 18 ноября

«Краснодар» проведет дома товарищеский матч со сборной Брунея 18 ноября.

Об этом рассказал президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф.

— Какие у вас планы по пребыванию в Краснодаре?

— У нас запланирован второй матч, после игры со сборной России сыграем с «Краснодаром». Эта игра состоится 18‑го числа, а на следующий день мы улетаем домой, — сказал Юсофф.

Матч между сборными России и Брунея пройдет в Краснодаре 15 ноября.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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