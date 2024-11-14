«Краснодар» сыграет с Брунеем в товарищеском матче 18 ноября

«Краснодар » проведет дома товарищеский матч со сборной Брунея 18 ноября.

Об этом рассказал президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф.

— Какие у вас планы по пребыванию в Краснодаре?

— У нас запланирован второй матч, после игры со сборной России сыграем с «Краснодаром». Эта игра состоится 18‑го числа, а на следующий день мы улетаем домой, — сказал Юсофф.

Матч между сборными России и Брунея пройдет в Краснодаре 15 ноября.