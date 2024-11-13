Начо о «Золотом мяче»: «Я бы отдал его Винисиусу, он сейчас номер один. Его силой духа можно восхищаться, в будущем он выиграет приз»
Приз лучшему футболисту сезона по версии France Football получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор стал вторым, мадридский клуб бойкотировал церемонию награждения.
«Если бы я был в самолете, то, честно говоря, поехал бы. Но проблема в том, что все указывало на победу Винисиуса. Наверное, было нелегко смириться с тем, что в последний момент ты узнаешь, что не выиграешь его, но ехать все равно нужно.
[Я написал ему], что это сделает его сильнее, что он не должен прекращать борьбу. У этого парня есть сила духа, которой можно восхищаться, и я уверен, что в будущем он выиграет его.
Я поздравил Родри, я очень рад за него, он тоже очень хороший парень. Но я бы, без сомнения, отдал [«Золотой мяч»] Винисиусу, он сейчас номер один», – сказал бывший защитник «Реала», выступающий за «Аль-Кадисию», в интервью COPE.
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