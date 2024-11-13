Начо о «Золотом мяче»: «Я бы отдал его Винисиусу, он сейчас номер один. Его силой духа можно восхищаться, в будущем он выиграет приз»

Начо Фернандес прокомментировал итоги голосования «Золотого мяча».

Приз лучшему футболисту сезона по версии France Football получил полузащитник «Манчестер Сити » Родри. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор стал вторым, мадридский клуб бойкотировал церемонию награждения.

«Если бы я был в самолете, то, честно говоря, поехал бы. Но проблема в том, что все указывало на победу Винисиуса. Наверное, было нелегко смириться с тем, что в последний момент ты узнаешь, что не выиграешь его, но ехать все равно нужно.

[Я написал ему], что это сделает его сильнее, что он не должен прекращать борьбу. У этого парня есть сила духа, которой можно восхищаться, и я уверен, что в будущем он выиграет его.

Я поздравил Родри , я очень рад за него, он тоже очень хороший парень. Но я бы, без сомнения, отдал [«Золотой мяч »] Винисиусу, он сейчас номер один», – сказал бывший защитник «Реала », выступающий за «Аль-Кадисию», в интервью COPE.