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Начо о «Золотом мяче»: «Я бы отдал его Винисиусу, он сейчас номер один. Его силой духа можно восхищаться, в будущем он выиграет приз»

Начо Фернандес прокомментировал итоги голосования «Золотого мяча».

Приз лучшему футболисту сезона по версии France Football получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор стал вторым, мадридский клуб бойкотировал церемонию награждения. 

«Если бы я был в самолете, то, честно говоря, поехал бы. Но проблема в том, что все указывало на победу Винисиуса. Наверное, было нелегко смириться с тем, что в последний момент ты узнаешь, что не выиграешь его, но ехать все равно нужно. 

[Я написал ему], что это сделает его сильнее, что он не должен прекращать борьбу. У этого парня есть сила духа, которой можно восхищаться, и я уверен, что в будущем он выиграет его. 

Я поздравил Родри, я очень рад за него, он тоже очень хороший парень. Но я бы, без сомнения, отдал [«Золотой мяч»] Винисиусу, он сейчас номер один», – сказал бывший защитник «Реала», выступающий за «Аль-Кадисию», в интервью COPE. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Forbes
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Кадисия
logoНачо Фернандес
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
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