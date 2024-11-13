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Экс-тренер Бразилии Лушембурго о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «Это не имеет ничего общего с расизмом. Расизм в футболе проявляется по-другому»

Вандерлей Лушембурго не считает, что расизм сыграл роль при вручении «Золотого мяча».

Приз лучшему футболисту сезона по версии France Football получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании. 

Бывший главный тренер сборной Бразилии ответил на вопрос о том, могла ли ситуация с расизмом повлиять на определение лауреата награды.

«Нет, это не имеет ничего общего с расизмом. Расизм в футболе проявляется совершенно по-другому», – сказал Лушембурго. 

«Винисиус провоцирует нападки, ведет себя неприемлемо. Он злится на фолы, как будто его преследуют из-за цвета кожи. Это не церковь и не театр». Экс-тренер Бразилии Лушембурго о вингере

Пост Винисиуса – отсылка к борьбе с расизмом. В его окружении это называют причиной неполучения «Золотого мяча»: «Футбольный мир не готов принять игрока, который борется против системы»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoВандерлей Лушембурго
logoВинисиус Жуниор
дискриминация
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