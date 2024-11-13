Экс-тренер Бразилии Лушембурго о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «Это не имеет ничего общего с расизмом. Расизм в футболе проявляется по-другому»

Вандерлей Лушембурго не считает, что расизм сыграл роль при вручении «Золотого мяча».

Приз лучшему футболисту сезона по версии France Football получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Вингер «Реала » Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании.

Бывший главный тренер сборной Бразилии ответил на вопрос о том, могла ли ситуация с расизмом повлиять на определение лауреата награды.

«Нет, это не имеет ничего общего с расизмом. Расизм в футболе проявляется совершенно по-другому», – сказал Лушембурго.

«Винисиус провоцирует нападки, ведет себя неприемлемо. Он злится на фолы, как будто его преследуют из-за цвета кожи. Это не церковь и не театр». Экс-тренер Бразилии Лушембурго о вингере

Пост Винисиуса – отсылка к борьбе с расизмом. В его окружении это называют причиной неполучения «Золотого мяча»: «Футбольный мир не готов принять игрока, который борется против системы»