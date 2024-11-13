Губерниев о словах Дзюбы про «Локо»: «Последовал примеру Роналду, но тот – гениальный футболист, а этот – нет. В списке лучших в истории Аршавин есть с натяжкой, Артема нет»

Дмитрий Губерниев оценил интервью Артема Дзюбы, вышедшее на «Матч ТВ».

– Дзюба вслед за Карпиным раскритиковал комментаторов.

– Что касается комментаторов – это хайповая тема. Здорово, что их обсуждают, но, когда люди начинают учить, что надо, а что не надо, мне всегда смешно.

Я еще раз хочу сказать: к футбольным комментаторам, как истинный футбольный обозреватель номер один в России, отношусь умозрительно. Поэтому мне кажется, что им слишком много внимания уделяется, потом это превращается в какой-то шоу-бизнес, хайп.

Хотя на самом деле это здорово. Прекрасно, когда возникают такие раздражители, как Карпин, Долецкая или Дзюба. В итоге полемика выходит на новый уровень: реклама, промоушен и все остальное.

– Можно ли сравнить Дзюбу с Роналду в контексте интервью? Криштиану тоже жестко прошелся по «Манчестер Юнайтед» после ухода.

– Они спортсмены разного калибра. Как тут сравнить? Только в том, что Дзюба сейчас последовал какому-то примеру.

Но Роналду – футболист гениальный, а Дзюба – нет. Вот и все, вся разница между ними. Криштиану Роналду входит в список лучших футболистов всех времен и народов за всю историю футбола. Не так ли?

– Безусловно.

– Давайте не будем трогать святые имена: Пеле , Марадона , Пушкаш, Ди Стефано, Зидан , Беккенбауэр, Зико, Сократес, Платини и дальше список можно продолжать. Там будет много достойных футболистов.

Безусловно, в этом списке есть Месси и Роналду. В этом списке может быть Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Олег Блохин. Для кого-то, возможно, с некоторой натяжкой, но и Андрей Аршавин. Но Дзюбы в нем нет, – сказал комментатор «Матч ТВ ».

Дзюба поддержал мнение Карпина о комментаторах: «Пришли в себя после того, как пуканы взорвались. Где Генич играл? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком?»

Дзюба о «Локомотиве»: «Галактионов и Ульянов сидели и боялись. Настолько команда была убита, хотели убрать Тикнизяна и Ненахова. Я поднял знамя: «Вы издеваетесь? Мы всех разорвем»

Дзюба о «Локо»: «Есть две группировки – чертановские и измайловские, первые рулят. Сулейманова, Тикнизяна, Ненахова отодвигают – играют те, кто удобен политике партии»