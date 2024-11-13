  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Все говно, один Дзюба – Д’Артаньян. Он просто комплексует – если обижен, иди в водовозы». Губерниев об интервью Артема
7

«Все говно, один Дзюба – Д’Артаньян. Он просто комплексует – если обижен, иди в водовозы». Губерниев об интервью Артема

Дмитрий Губерниев отреагировал на интервью Артема Дзюбы.

– Он решил свои страхи, комплексы, может, какие-то обиды выплеснуть наружу. Потому что разговоры про то, что куда-то кого-то не позвали... Спорт – очень честная штука. Если ты хорошо играешь, то ты выступаешь в России. Если ты играешь в футбол здорово, отлично и блестяще – в чемпионате Англии или Италии. А если твоя игра на уровне лучших европейских суперзвезд, ты выступаешь в топ-клубе.

Значит, Дзюба не такой блестящий футболист. Хороший – безусловно, выдающийся на нашем уровне – да, звезда – несомненно. Как было в одном фильме: «Хороший ты мужик, Артем, но не орел».

– Похоже, что Дзюба обижен почти на всех?

– К Артему отношусь с симпатией и уважением, но, во-первых, на обиженных воду возят. Если ты обижен, ну, значит, иди в водовозы. Во-вторых, все вокруг говно, один Дзюба – Д’Артаньян. Ну, точно!

Мне кажется, он комплексует просто. Он такой большой ребенок и сделал так, не подумав. А может, наоборот, слишком хорошо подумав на своем уровне. Поэтому, честно говоря, я бы вообще его строго не судил. Брякает там что-то, ну и хорошо.

– Как вы отреагировали на критику в адрес «Локомотива» от Дзюбы?

– Слова про «Локомотив» несерьезны, потому что он какие-то сплетни собирал по поводу каких-то взаимоотношений внутри. Команда с Дзюбой была середняком, а без него молодежью борется за чемпионство. Вообще «Локомотив» по-другому дышит. Может быть, Дзюба и был тем самым дряхлым мотором, который нужно было поменять, чтобы этот болид быстрее поехал, – сказал комментатор и ведущий.

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Губерниев
logoСпорт-Экспресс
logoАкрон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Наумов о словах Дзюбы: «Пожмут ли ему руку Семак и Галактионов? Тем более у него руки шаловливые»
10сегодня, 15:47
Пономарев о Дзюбе: «Глупый человек, ребенок, он не повзрослел ни черта! Если в этом возрасте ума нет, то и не будет»
21сегодня, 13:32
Журавель о словах Дзюбы: «Поток инфантильного бреда в основном, он в этом жанре чертовски хорош. Геничу не на что обижаться. Артем – приличный мизантроп, это часть его образа»
19вчера, 18:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Лейпциг» может арендовать Коло-Муани у «ПСЖ». В нем видят замену Шешко, но выкуп может не состояться из-за высокой зарплаты форварда
320 минут назад
Матч памяти Федора Черенкова. Легенды «Спартака» против легенд «Динамо»
4433 минуты назадLive
Это форма «Милана» или «Ювентуса»? Златан не справился
35 минут назадСпецпроект
Миранчук о дороге в сборную: «24 часа, по-моему. Атланта-Стамбул – 10,5 часов, 2,5-3 часа в Минводы, до Краснодара 4,5-5 часов. Не знаю, сколько там вышло»
1438 минут назад
Мостовой о комментировании: «Не зовут – сейчас лучше блогер с миллионами подписчиков, который видел футбол с Останкинской башни»
2556 минут назад
Тедеско открыт для возвращения Куртуа в сборную: «Но Тибо ясно дал понять: в настоящее время он недоступен»
12сегодня, 16:29
Миранчук об адаптации в «Атланте»: «Американцы в целом приветливые на первый взгляд – всегда пытаются помочь, спросить, как дела. С командой сплотился и подружился, все супер»
15сегодня, 16:16
Флик заинтересован в трансфере Та летом. Защитник «Байера» ведет переговоры с «Барсой» и «Баварией»
12сегодня, 16:15
Хавьер Тебас: «С приходом Мбаппе в «Реал» все говорили: «Они будут непобедимы», но футбол – не математика, к счастью. Такой «Барсы» никто не ожидал»
22сегодня, 16:05
Селюк о Дзюбе: «Считает, у него великая карьера, но заканчивает в «Акроне», на любом стадионе его поносят. В Турции обкакался»
30сегодня, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Батракова о новом контракте с «Локо»: «Когда ребята уйдут в отпуск после этой части чемпионата, встретимся и начнем разговаривать»
3 минуты назад
Робертсон о своей роли в «Ливерпуле»: «Многие списали меня со счетов, но я стараюсь доказать, что они не правы. Мы с тренером уважаем друг друга, он знает мою роль в раздевалке»
30 минут назад
Де Йонг о травме голеностопа: «Иногда думал: «Смогу ли я когда-нибудь полностью выздороветь?» Счастлив вернуться в сборную Нидерландов, мы многого добьемся, надеюсь»
456 минут назад
Наумов о словах Дзюбы: «Пожмут ли ему руку Семак и Галактионов? Тем более у него руки шаловливые»
10сегодня, 15:47
Семак о Глушенкове перед матчем с «Фенербахче»: «Полетит с «Зенитом», какое-то игровое время уже получит, возможно»
5сегодня, 15:37
Трансляцию матча «Зенита» с «Фенербахче» в рамках Winline Суперсерии покажет VK Видео
сегодня, 15:01Видео
19-летний воспитанник «Реала» Кукалон завершил карьеру из-за травмы «крестов». У игрока развилось бактериальное заболевание после операции
16сегодня, 15:00
Мостовой о матче с Брунеем: «Посмотрю, если совсем нечего будет делать. Бруней вообще есть в рейтинге ФИФА? Мы должны забить 10 мячей»
7сегодня, 14:46
Начо о Мбаппе: «У него есть характер и сила, чтобы стать великим игроком «Реала». Килиан – один из лучших в мире»
5сегодня, 14:33
«Если «Реалу» Гюлер не нужен, пусть отдадут его в аренду «Сосьедаду». Он может стать лидером «Мадрида» в будущем, это настоящий бриллиант, но надо играть, чтобы расти». Экс-игрок Турции Нихат об Арде
6сегодня, 14:29