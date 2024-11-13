«Гюлер должен больше играть за «Реал». Большая скамейка вредна для его развития, вокруг много фигур мирового уровня. Анчелотти не должен допустить стагнации». Коркут об Арде
Тайфун Коркут считает, что Арда Гюлер должен чаще играть за «Реал».
«У Арды есть замечательное качество: он ничего не боится и ни с кем не соревнуется. Он хочет быть звездой и находится в полном расцвете сил, чтобы добиться этого. Ему нужно сделать еще один шаг, ведь для развития нужны [игровые] минуты.
Такая большая скамейка запасных вредна для него и его развития. Я знаю, что вокруг него много фигур мирового уровня, но он может и должен больше играть за «Мадрид».
Анчелотти должен управлять ситуацией, чтобы не допустить стагнации», – заявил турецко-немецкий тренер, игравший за «Реала Сосьедад» и «Эспаньол».
В этом сезоне Гюлер сыграл 8 матчей в Ла Лиге, не отметившись голевыми действиями. С полной статистикой 19-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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