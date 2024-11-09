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В «Реале» просят Анчелотти чаще выпускать Гюлера. Арда не понимает, почему тренер ему не доверяет, но терпеливо ждет (Marca)

В «Реал» просят Карло Анчелотти давать больше практики Арде Гюлеру.

По данным Marca, в мадридском клубе не просят Анчелотти выпустить 19-летнего турка в стартовом составе, речь идет о предоставлении большего количества минут.

Сам Гюлер не совсем понимает, почему Анчелотти ему не доверяет, но терпеливо ждет и переносит эту ситуацию. Полузащитник сыграл всего 11 минут в последних четырех матчах Ла Лиге, а в Лиге чемпионов у него только минута в последних двух встречах.

Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАрда Гюлер
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