В «Реале» просят Анчелотти чаще выпускать Гюлера. Арда не понимает, почему тренер ему не доверяет, но терпеливо ждет (Marca)

В «Реал» просят Карло Анчелотти давать больше практики Арде Гюлеру.

По данным Marca, в мадридском клубе не просят Анчелотти выпустить 19-летнего турка в стартовом составе, речь идет о предоставлении большего количества минут.

Сам Гюлер не совсем понимает, почему Анчелотти ему не доверяет, но терпеливо ждет и переносит эту ситуацию. Полузащитник сыграл всего 11 минут в последних четырех матчах Ла Лиге , а в Лиге чемпионов у него только минута в последних двух встречах.