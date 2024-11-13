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  • «Если «Реалу» Гюлер не нужен, пусть отдадут его в аренду «Сосьедаду». Он может стать лидером «Мадрида» в будущем, это настоящий бриллиант, но надо играть, чтобы расти». Экс-игрок Турции Нихат об Арде
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«Если «Реалу» Гюлер не нужен, пусть отдадут его в аренду «Сосьедаду». Он может стать лидером «Мадрида» в будущем, это настоящий бриллиант, но надо играть, чтобы расти». Экс-игрок Турции Нихат об Арде

Нихат Кахведжи призвал «Реал» дать Арде Гюлеру больше игрового времени.

«Я молюсь за него, чтобы он мог реализовать свой огромный талант. Это игрок очень высокого класса, которому нравится быть лидером на поле. Ему нужно играть, чтобы расти. Проводить столько времени на скамейке запасных – это не пойдет ему на пользу. Если Анчелотти обеспечит ему постоянство, он будет прогрессировать невероятными темпами. Я в этом уверен.

Он достигнет всего, чего захочет. Если ему дадут шанс, он заиграет намного лучше, чем сейчас, потому что одна из его сильных сторон – это непримиримость и постоянное стремление к совершенствованию. Мы все знаем, что добиться успеха в «Реале» непросто, потому что требования к команде максимальны и она всегда должна побеждать, но вы должны доверять Гюлеру, и он ответит вам на поле.

Он может стать лидером «Реала» в будущем, потому что у него сильный характер, и он ничего не боится. Это сильная личность. Он окружен суперзвездами, но ему нужно больше играть. Это настоящий бриллиант, который должен расти. Он не разочарует. Для нас он национальная гордость.

Если «Реалу» он не нужен, пусть отдадут его в аренду в «Реал Сосьедад». На «Аноэте» он порадует болельщиков», – сказал бывший вингер «Сосьедада» и сборной Турции.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoРеал Сосьедад
logoНихат Кахведжи
logoЛа Лига
logoАрда Гюлер
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