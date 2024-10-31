В «Реале» рассчитывают на Гюлера, 19-летнего хавбека не беспокоит игровое время. Арда нанял личного повара, тренера и физиотерапевта, Вальверде и Браим помогают ему учить испанский

В «Реале» оптимистично настроены в отношении будущего Арды Гюлера в команде.

По информации The Athletic, часть людей в «Реале» считает, что Карло Анчелотти следует предоставлять 19-летнему полузащитнику больше игровой практики. При этом руководство «Реала» не хочет отпускать игрока – минувшим летом мадридцы отклонили несколько предложений от клубов Ла Лиги . Гюлер, в свою очередь, также не намерен покидать клуб и хочет добиться успеха с «Реалом ».

Сообщается, что в Мадриде Гюлер нанял личного физиотерапевта, повара и тренера по фитнесу и поселил их в своем доме – с футболистом они общаются по-испански, чтобы облегчить процесс его адаптации. В изучении языка Гюлеру также помогают партнеры по команде – Федерико Вальверде и Браим Диас .

Тренерский штаб «Реала» считает, что в этом сезоне Гюлер сыграет более важную роль, чем в предыдущем – Карло Анчелотти поддерживает хавбека и высоко оценивает его способности. Отмечается, что ограниченное игровое время Арды связано с опасениями, что выход Гюлера вместе с Мбаппе и Винисиусом, нацеленными на атаку, может разбалансировать команду, однако после травмы Родриго Гюлер может получить больше времени на поле.

На данный момент Гюлер не обеспокоен своим статусом в «Реале». Клуб, в свою очередь, уверен, что полузащитник окажет большое влияние на команду в будущем.