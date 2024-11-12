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  • Дзюба о Тедееве: «Черчесов говорит – если он осетин, то уже априори топ-тренер. «Он топовый, я – гениальный». Это стиль Саламыча, он уникальный, потрясающий»
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Дзюба о Тедееве: «Черчесов говорит – если он осетин, то уже априори топ-тренер. «Он топовый, я – гениальный». Это стиль Саламыча, он уникальный, потрясающий»

Артем Дзюба высказался о работе с Зауром Тедеевым.

– Тедеев на днях сказал, что определяющую роль в твоем переходе в «Акрон» сыграл Черчесов. Действительно?

– Да, я в этой истории первым делом Саламычу набрал. У осетин же старших уважают, они горцы, между собой все равно общаются. Я говорю: «Вы можете узнать, как вообще Заур Эдуардович к этому относится?» Потому что, помимо всего, очень важно идти к тренеру. Одно дело, когда хочет кто-то из руководителей, а тренер, например, против.

Мне очень понравилось, что когда я спросил Заура Эдуардовича: «Вы же понимаете, что у каждого тренера есть любимчики?», тот ответил: «Да, такое есть, но это не должно быть сильно видно». Нравишься – не нравишься: от этого никуда не уйти. Ты можешь быть сильнее как футболист, но часто у тренеров так, что он ставит того, кто ему приятнее. Не знаю, как это работает. Я всегда говорил, что это неправильно, это же не модельный бизнес. Я не должен нравиться тренеру.

Это у каждого тренера есть. У Эдуардовича понятно, кто ему более импонирует, кто чаще взаимодействует в общении. Но на футбольном поле спрос со всех одинаковый. Там не обманешь! Ты можешь быть хоть лучшим другом тренера, но если ты не тянешь, то одну-две игры тренер потерпит, а потом скажет: «Слышь, дружище, все хорошо, давай общаться дальше, но пока посиди в запасе». Это нормально.

Поэтому Саламыч ему позвонил, они переговорили между собой. Мы пообщались с Эдуардовичем – и все получилось. Я все понял, Саламыч тоже сказал: «Он все прекрасно понимает, осознает. Он очень хороший тренер, сильный, классный». А я, говорит, вообще гениальный! И все, Саламыч меня разорвал этим.

– В смысле это ты гениальный?

– Нет, он сам. Спрашиваю: «Как он вообще, что за тренер?» Черчесов говорит – если он осетин, то уже априори топ-тренер. «Он топовый, я – гениальный». И все. Это стиль Саламыча, он уникальный, потрясающий.

– Все подтвердилось?

– Да, пока тьфу-тьфу. Я не загадываю, честно, у меня бывали разные случаи… Но пока все, что говорит Заур Эдуардович, все подтверждается.

Все в команде знают, что я человек прямой. Мы перед тем, как с кем-то сотрудничать, встречаемся, разговариваем и договариваемся: все четко, все в лицо, любые темы. Не должно быть недомолвок, потому что – я всегда это говорю – в команде должно быть как в семье. То есть ты не можешь копить что-то в себе, а потом через месяц вываливать всю грязь.

Какие-то есть ситуации – все в глаза, наедине. Все, что не понравилось. Если кто-то что-то сказал, какие-то слухи или еще что. Чтобы это было честно, с уважением. Даже если расходимся: пожали руки, до свидания, но это должно быть максимально по-мужски. И пока – тьфу-тьфу, я прям боюсь сглазить – к Эдуардовичу с огромным уважением. Все его слова, действия – они четкие, последовательные и справедливые, – сказал нападающий «Акрона». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoЗаур Тедеев
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